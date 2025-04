Al Bano e le nuove regole per i concerti: "Spegnete il cellulare"

(Adnkronos) - Al Bano mette al bando i cellulari dai concerti. Il cantante, con una "comunicazione importante" dal proprio profilo Instagram, annuncia la novità che verrà adottata nei concerti. "D'ora in poi si comunica d'accordo con gli organizzatori che la registrazione integrale dei concerti e la loro diffusione sono severamente vietate. Vi invitiamo a spegnere il cellulare e ad accendere il sogno di vivere pienamente la maglia della musica", si legge.

"I concerti sono un'opera protetta dal diritto d'autore. Se c'è un divieto e qualcuno lo infrange, può essere allontanato o essere denunciato per violazione del copyright. Rispetto per gli artisti e per ciò che essi richiedono", si conclude il messaggio.