Biotech, l'Italia porta l'innovazione in Qatar: Montalcini Global Tour a Doha

(Adnkronos) - Le relazioni Italia-Qatar si cementano sul campo delle biotecnologie e delle scienze della vita. E' arrivato a Doha il Montalcini Global Biotech Tour, un'iniziativa strategica promossa dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e dall'Agenzia Ice per sostenere l'internazionalizzazione delle aziende biotech emergenti.

La tappa in 2 giornate, informa una nota: il 16 aprile la visita a prestigiose istituzioni sanitarie e scientifiche qatarine; il 17 aprile il Forum bilaterale Italia-Qatar sulle biotecnologie e le scienze della vita, ospitato presso il ministero del Commercio. Il programma è stato realizzato dall'Ambasciata d'Italia in Qatar e da Ice Doha e rappresenta, oltre a una delle prime tappe in assoluto del Montalcini Global Biotech Tour, il primo Forum biotech nella storia delle relazioni tra Italia e Qatar.

L'evento vede la partecipazione del ministro della Salute, Orazio Schillaci, e del ministro di Stato per il Commercio e l'Industria del Qatar, Ahmad Al Sayed. Schillaci incontrerà anche il ministro della Salute pubblica del Qatar, Mansur Al Mahmud. Saranno coinvolte nel forum circa 30 realtà italiane del settore biotech, che avranno l'opportunità di entrare in contatto diretto con i principali attori qatarioti del settore medico e scientifico, tra cui Itqan, Sidra, Aspetar, il fondo sovrano Qia, Qrdi, Qatar University e Hamad Corporation. L'iniziativa si propone di promuovere il biotech italiano in Qatar, favorire il dialogo tra startup, investitori e istituzioni, avviare una cooperazione strutturata tra Italia e Qatar nei settori della biotecnologia e delle scienze della vita

La tappa di Doha del Montalcini Global Biotech Tour - sottolineano i promotori - rappresenta un passo concreto nel rafforzamento delle relazioni tra Italia e Qatar, dando seguito alla Dichiarazione congiunta firmata nell'ottobre 2024 dall'Emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, e dal presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. La Dichiarazione identifica il settore della medicina e delle scienze della vita come prioritario. Con oltre 4,8 miliardi di euro di scambi commerciali nel 2024, l'Italia è il primo partner commerciale del Qatar all'interno dell'Unione europea. Anche grazie a questa iniziativa, il dialogo bilaterale si estende in modo crescente alla scienza e alla tecnologia.