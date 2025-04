Europa League, Lazio eliminata ai rigori: Bodo in semifinale

(Adnkronos) - Lazio eliminata nei quarti di finale di Europa League. I biancocelesti escono di scena contro il Bodo Glimt dopo il ritorno dei quarti di finale. La Lazio si impone per 2-0 nei tempi regolamentari con i gol di Castellanos e Noslin, pareggiando i conti dopo il k.o. incassato con lo stesso risultato in Norvegia nella gara di andata. I capitolini trovano il terzo gol nei supplementari con Dia, il Bodo accorcia le distanze con Helmersen: 3-1, epilogo ai rigori. Dal dischetto, la Lazio fallisce 3 penalty. Sbagliano Tchaouna, Noslin e Castellanos. Il Bodo vola in semifinale.