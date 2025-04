Jo Squillo ricoverata, operazione e video dall'ospedale: "E' andata bene"

(Adnkronos) -

Jo Squillo è stata operata e si trova in ospedale. A rivelarlo è la stessa cantante che sui social ha condiviso un video in cui è in ospedale, con gli occhi chiusi, probabilmente addormentata, mentre è accanto a un monitor per controllare i battiti cardiaci. L'artista, che a giugno compirà 63 anni, non spiega cosa è accaduto nel dettaglio: dice solo di aver subito un "piccolo intervento" e che "è andato tutto bene".

Sotto al video tanti i messaggi di auguri di pronta guarigione da parte dei fan ma anche di colleghi del mondo dello spettacolo, da Simona Ventura a Sabrina Salerno, e poi ancora Jovanotti, Caterina Balivo, Asia Argento, Giulia Salemi, Paola Turani. "Ma come stai? Cosa ti è successo? Un abbraccio forte", scrive Daniela Santanchè.