Ostia, stabilimenti e spiagge aperti fino al 30 ottobre

(Adnkronos) - Spiagge e stabilimenti a Ostia aperti dal primo maggio al 30 ottobre. La stagione balneare del litorale romano che prenderà ufficialmente il via il prossimo 1 maggio sarà estesa fino al 30 ottobre, un mese in più rispetto al passato. Con una memoria approvata oggi in giunta, Roma Capitale ha dato mandato agli uffici di attivare le procedure necessarie per consentire l’apertura regolare della stagione, completare le gare in corso e garantire il subentro dei nuovi concessionari o la prosecuzione delle attività esistenti.

"Si tratta di una decisione importante che garantisce l’accesso alle spiagge, servizi di qualità per cittadini e turisti, nel pieno rispetto della legalità, della trasparenza e dell’interesse pubblico", si legge nella nota del Campidoglio.

Proseguono le attività per l’assegnazione delle concessioni demaniali che riguardano 31 stabilimenti e 9 spiagge libere con servizi, per cui sono arrivate oltre 150 offerte, in corso di istruttoria da parte della Commissione. In attesa delle aggiudicazioni previste nelle prossime settimane, gli attuali gestori che ne faranno richiesta potranno proseguire temporaneamente le attività fino al subentro del concessionario, così da assicurare l’avvio regolare della stagione. Inoltre, è prevista la chiusura delle strutture per le quali non sono stati trovati i titoli urbanistico-edilizi.

“Abbiamo voluto prolungare la stagione balneare di un mese e garantire la regolare apertura degli stabilimenti il primo maggio. Con questa decisione diamo un segnale chiaro: Ostia è una risorsa strategica e vogliamo valorizzarla. I ricorsi ci hanno certamente rallentato, ma siamo pronti a partire rendendo il mare di Roma più accessibile e attrattivo e offrendo a tutti i migliori servizi con trasparenza e serietà. Ostia è un punto di forza per la Capitale: apriamo una stagione che parla di futuro e non più di attese”, ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

"Stiamo facendo ciò che avevamo promesso: bandi per tutte le concessioni scadute e regolare apertura il primo maggio. Nonostante le settimane di stop dovute ai ricorsi al Tar – superati grazie alla positiva pronuncia del Consiglio di Stato - abbiamo lavorato senza sosta per garantire una stagione all’altezza di Ostia e delle nostre aspettative, consapevoli che c’è da correre - aggiunge Tobia Zevi, assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative - Oggi, insieme al presidente del Municipio X Falconi e al consigliere Trombetti, ho incontrato al Dipartimento balneari e sindacati: abbiamo raccolto le loro richieste, rassicurandoli in merito alla tutela dei lavoratori, e definito linee guida chiare per i subentri durante la stagione in corso e, soprattutto, condiviso l’avvio di un tavolo con la Regione per un piano strutturato di rilancio del litorale e la tutela della costa".