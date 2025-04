Sinner torna ad allenarsi in Costa Azzurra: ecco gli scambi con Draper - Video

(Adnkronos) - Qualche ora in più di attesa, complice la pioggia battente su Montecarlo. Alla fine, però, Jannik Sinner è tornato ufficialmente agli allenamenti per avvicinarsi al meglio agli Internazionali di Roma e lo ha fatto in Costa Azzurra. Il numero 1 del ranking ha scelto i campi indoor in terra rossa di Beaulieu-sur-Mer, non lontano dal Principato, per riprendere la racchetta.

Jannik si è allenato con l'amico Jack Draper al Tennis Club Beaulieu, dove in questi giorni si sta giocando un torneo Itf J300. Proprio i canali social del torneo hanno condiviso la sessione di Sinner con il britannico, reduce dall'ottavo di finale al Montecarlo Masters perso contro Davidovich Fokina. Sinner è sceso in campo con un cappellino bianco, una t-shirt bianca, pantaloncini e calzini neri, accompagnato dai soliti consigli di coach Darren Cahill.