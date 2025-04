Pasqua in festa al Molo 8.44: il Coniglio Pasquale, nuovi arrivi e tante sorprese per tutta la famiglia

Sabato 19 aprile, il centro commerciale Molo 8.44 si trasforma in un luogo magico per grandi e piccini grazie all’evento creato da “Il Giardino dei Sogni.” Un pomeriggio di festa, allegria e dolcezza per celebrare insieme la Pasqua!

Dalle 15.30 spazio alla postazione trucca bimbo, per trasformarsi in piccoli personaggi da favola, palloncini modellabili, per portarsi a casa un sorriso colorato, giochi di animazione e attività di gruppo, tutti a tema pasquale. Infine l’arrivo speciale del Coniglio Pasquale, che distribuirà ovetti di cioccolato a tutti i bambini

Primavera vuol dire rinnovarsi, e Motivi lo sa bene: sono arrivati i nuovi arrivi. Dai tailleur dai toni pastello agli abiti leggeri e versatili, la collezione è un invito a esprimere la tua personalità con stile.

Aperture speciali Pasqua e Pasquetta: Domenica di Pasqua: aperta la Coop. Lunedì di Pasquetta: chiuso.



"Il Molo 8.44 ti aspetta per una Pasqua piena di emozioni, sorprese e... shopping" dicono dalla direzione dello shopping center vadese.