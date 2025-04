L'Oroscopo di Corinne dal 18 al 24 aprile

ARIETE: Tra un problema e l’altro vi barcamenerete auspicando tempi migliori anche se la Pasqua coinciderà con l’inizio di cambiamenti atti a portare una ventata di ilarità nella quotidianità. Meteo permettendo, combinate una grigliata, un giretto al mare, un ritrovo con la compagnia prediletta e poi non potrà mancare il tradizionale picnic di Pasquetta e un festeggiamento per chi avanza d’età. Sarà di buon auspicio: Appendere all’uscio una campanella richiamerà madama fortunella.

TORO: Le stelle brilleranno su giornate frenetiche nel corso delle quali avrete un fracco di cosine da sbrigare: attenti però a non esagerare per ritrovarvi nel week end stanchi e stressati. Un accadimento vi lascerà perplessi mentre, per un pelo, scamperete un guaio. Non da escludere un fuori porta o una tavolata mentre un leggero malessere andrà accreditato ad una alimentazione errata. Sarà di buon auspicio: Posizionare dei fiori variopinti nell’abitazione e tenere una manciata di riso in tasca.

GEMELLI: Per contrastare le stizze di Saturno debellate l’eventuale stato di confusione in cui vi trovate, applicate l’arte della pacatezza, contate su giornate discrete ma infuocate, reclamate una priorità, tutelate la salute, coccolate chi più amate e soprassedete sul contegno di un personaggio volubile od instabile. Grazie al supporto del sestile di Marte presto vi ritemprerete. Sarà di buon auspicio: Contornarvi di viole, cambiare le lenzuola, accendere una candela rossa.

CANCRO: Le rogne non mancano ma, grazie ad un Saturno benevolo, si aprirà un processo di rigenerazione atto a rendervi più sicuri e temerari! Se qualcuno assilla optate per un provvedimento: la libertà non ha prezzo e tante somatizzazioni derivano dall’ansia e dalla tensione. A Pasqua fattibile un invito mirato a solennizzare la festa di rito. Crucci per un congiunto. Sarà di buon auspicio: Fare omaggio di uova colorate alle persone amate. Bagnare il dolce preferito in un prosecco.

LEONE: Marte nel segno vi rende agitati e alle prese con problematiche risolvibili solo con una botticella di fortuna e con la temerarietà… I giorni, tra gioie ed affanni, scorreranno velocemente pur se ad inquinare l’atmosfera spunteranno apprensioni implicanti voi, congiunti o conoscenti. Per taluni la Pasqua sarà diversa dall’anno antecedente. Sarà di buon auspicio: Aiutare chi è in difficoltà, offrire delle briciole agli uccellini, posizionare sul tavolo dei gialli fiorellini.

VERGINE: Brindate ad una Pasqua birichina ma munifica in quanto intenzionata a far rinvenire nell’ovetto un sogno realizzato, una gioia impensata, una risposta tanto attesa… il tutto condito da un week- end e una pasquetta prelibati come i manicaretti che gusterete anche se un paio di comunicati vi sbalordiranno. Amici da contattare per un combino. Sarà di buon auspicio: Si afferma che far predominare il color giallo nella tavola imbandita porti fortuna e ilarità.

BILANCIA: Esatti presentimenti porteranno sulla strada di una verità essenziale per togliere i salsicciotti dagli occhietti e diventare più menefreghisti. Nel complesso comunque non avrete di che lamentarvi a parte un’arrabbiatura o un acciacco. Gli amanti del Lotto giochino la data di nascita di un figliolo. Visita gradita e week end gaudente. Regalo impensato. Sarà di buon auspicio: Mettere in un cestino di vimini delle uova di gallina da donare a chi sta molto a cuore.

SCORPIONE: Mettete dei paletti a chiunque voglia comandarvi, fidatevi dell’istinto ed esprimente i sentimenti onde evitare fraintendimenti… Da vicino e lontano giungeranno delle novelle, vi adopererete al massimo per riordinare i confusi pensieri e, pur apparendo tesi, riuscirete egualmente in tre intenti. A Pasqua aspettatevi un’improvvisata e il lunedì seguente una richiesta inaspettata. Sarà di buon auspicio: Ricevere o donare un dolce a forma di agnellino o gallinella.

SAGITTARIO: Mai come ora abbisognate di tranquillità specie se ultimamente il periodo è stato tosto ma, con il contributo di un Marte positivo, dei miglioramenti li denoterete. A qualche nativo baleneranno in testa delle idee strane ad altri succederanno fatterelli anomali, altri ancora trascorreranno una Pasqua un po’ fuori dal normale. Sorpresina in arrivo. Fiacca dilagante. Sarà di buon auspicio: Posizionare un piccolo cactus nell’abitazione debella le negatività ed offre protezione.

CAPRICORNO: Vi inalbererete per sciocchezze commutando un sassolino in un macigno anche se sarebbe opportuno acquartierare l’aria accigliata e godere appieno i bei momenti che la settimana serberà. Qualche nativo starà in apprensione per un essere caro, altri esulteranno per un episodio gaudente, altri ancora se la spasseranno o un bel combino per Pasqua o pasquetta organizzeranno. Sarà di buon auspicio: Collocare dell’ulivo nell’ingresso proteggerà da invidie e malignità.

ACQUARIO: Luccicante e pasqualina questa Luna che, formando il 21 aprile il primo quarto nella vostra costellazione, regalerà magici momenti a patto di non rimuginare e convincervi che per ogni problema esiste una soluzione… Se fattibile a Pasqua librate per altre mete o concedetevi uno sfizietto insieme a chi sa farvi divertire. Acciacchino da curare. Sarà di buon auspicio: Preparare una torta Pasqualina (con uova in numero dispari), consumare asparagi, bere vino rosso.

PESCI: Preparatevi ad una Pasqua movimentata con tante cose da sbrigare specie se attuate in un ambito commerciale cosi come vi accadranno dei fatti talmente burleschi dal rimanere di baccalà… Pasteggi e diletti caratterizzeranno una domenica giocosa ed interessante. Omaggi graditi e amica da ricordare con un regalino. Sarà di buon auspicio: Alternare alla consueta colomba pasquale la famosa pastiera i cui ingredienti sembrano richiamare la buona sorte.

Con l’augurio che le stelle facciano trovare nell’uovo la sorpresa di un sogno realizzato!

Buona Pasqua a tutti!