Gaza, nuovi raid israeliani nella notte. Media: "Pesanti bombardamenti a Khan Younis"

(Adnkronos) - Gaza City oggi, 18 aprile 2025, sotto attacco delle forze israeliane. Al Jazeera riferisce che un elicottero d'attacco Apache israeliano ha aperto il fuoco sui quartieri nella parte orientale della città. Secondo quanto riportato da altri media palestinesi, veicoli blindati israeliani hanno aperto il fuoco nel nord del territorio. Secondo quanto riportato, nella parte meridionale di Gaza, i carri armati israeliani stanno effettuando pesanti bombardamenti sulla città di al-Qarara, situata a est di Khan Younis, e nelle ultime ore sono stati segnalati anche attacchi al campo profughi di Maghazi, nella parte centrale di Gaza.

Trentadue palestinesi sono stati uccisi nelle ultime 24 ore negli attacchi delle Idf. Lo riferiscono funzionari sanitari della Striscia di Gaza, secondo cui 23 persone hanno perso la vita nella parte settentrionale dell'enclave. Secondo quanto riportato dal quotidiano saudita al Arabiya, almeno undici persone sarebbero state uccise nella notte da attacchi dell'aeronautica militare israeliana nella Striscia di Gaza settentrionale.

Secondo quanto riporta Axios, il capo negoziatore israeliano per la questione degli ostaggi, Ron Dermer, insieme al capo del Mossad, David Barnea, incontreranno oggi a Parigi l'inviato statunitense in Medio Oriente Steve Witkoff, in vista dei colloqui sul nucleare iraniano in programma a Roma sabato 19 aprile.

I militari israeliani confermano che è stato intercettato un missile lanciato in direzione di Israele dagli Houthi dello Yemen, che da anni l'Iran è accusato di sostenere. Lo riferisce il Times of Israel dopo che le sirene dell'allarme antiaereo sono tornate a suonare nel centro di Israele, nell'area di Gerusalemme e in alcuni insediamenti in Cisgiordania. Non vengono segnalati feriti né danni.

Nel frattempo le forze Usa hanno confermato la "distruzione" del "porto petrolifero di Ras Issa" in Yemen, "controllato dagli Houthi" che, si legge in un post su X pubblicato nelle scorse ore dal Centcom, "usano il carburante per sostenere le loro operazioni militari, come arma di controllo, e per trarre vantaggi economici dall'appropriazione dei profitti derivanti dalle importazioni". "L'obiettivo di questi attacchi - aggiunge il post - era ridurre le fonti economiche di potere degli Houthi che continuano a sfruttare e a imporre grandi sofferenze ai loro connazionali". Non ci sono altri dettagli sull'operazione.

Secondo la tv al-Masirah, espressione degli Houthi, almeno 38 persone sarebbero state uccise e più di cento sarebbero rimaste ferite nell'attacco.

Un drone israeliano ha attaccato un veicolo stamattina mentre viaggiava su un'autostrada nella zona di Ghaziye, nei pressi di Sidone, nel Libano meridionale. Lo riportano i media libanesi. Nelle immagini che mostrano le conseguenze dell'attacco, le squadre di soccorso al lavoro per spegnere l'incendio che ha avvolto l'auto. Al momento non è chiaro né l'obiettivo dell'attacco né il numero delle vittime.