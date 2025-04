Liste d'attesa, assessore Nicolò: "Inaccettabile che a pagamento si ottenga l'appuntamento in pochi giorni" (VIDEO)

Liste d'attesa di mesi, invece che di giorni, e disponibilità dopo poco tempo se si prenota una visita o un esame diagnostico in intramoenia, con personale e macchinari Asl2, in ospedale o negli ambulatori dell'azienda sanitaria. Anche questa è una problematica legata alle liste d'attesa che i cittadini fanno fatica a ad accettare.

Una criticità che la Regione dovrà risolvere e alla quale sta lavorando, come emerso a margine dell'incontro del 17 aprile in Provincia tra l'assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò e i sindaci del Savonese.

"Stiamo cercando di porre un rimedio perché una cosa del genere non è accettabile – dichiara Nicolò -. Con il direttore generale Michele Orlando stiamo riorganizzando tutta la filiera dell'offerta, che riguarda sia la diagnostica strumentale che le visite specialistiche, in modo tale che il cittadino non sia costretto a rivolgersi ad un altro tipo di percorso, ovviamente altrettanto valido dal punto di vista scientifico e clinico. Ma non è giusto che per velocizzare una persona debba andare a pagamento e riesca ad avere l'appuntamento in pochi giorni. Stiamo cercando di cambiare questo sistema e siamo convinti che ci riusciremo, anche nel breve termine. I cittadini su questo devono essere rassicurati".

Se da un lato c'è la difficoltà a garantire le prestazioni dall'altro c'è la questione e dell'appropriatezza delle prescrizioni di esami e visite che non sempre sarebbero necessarie. Ma si tratta di entrare nella valutazione clinica del medico, con la difficoltà a stabilire se una richiesta sia effettivamente necessaria o meno senza valutare il caso clinico specifico.

"Il medico ha in scienza e coscienza l'onere di giudicare l'appropriatezza – spiega Nicolò - nessuno può in nessun modo interferire sul giudizio clinico del medico. Ci sono delle situazioni dove le classi di priorità a volte vengono seguite nel modo che dovrebbero. Non è colpa del medico di medicina generale se mette una classe B ad una situazione che potrebbe essere facilmente differibile. Questo si verifica per la situazione delle liste d'attesa. Dal 14 aprile, con il riordino e la riorganizzazione del percorso di tutela, un qualche cosa di reattivo che stiamo mettendo in atto, aumenteremo l'offerta, dando risorse economiche in più, inserendo i pazienti che non trovano appuntamenti nella classe di priorità che viene prescritta dal medico in agende create ad hoc per queste esigenze, sia in ambito istituzionale che nell'ambito delle prestazioni”.

“Siamo di fronte a duna grande sfida- conclude l'assessore regionale - ad un grande impegno da parte di tutti noi nell'erogare le prestazioni sanitarie, nei modi giusti, nei tempo giusti e nei costi giusti”.