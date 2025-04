Osteria del Tempo stretto di Albenga: a cena con Luca Pappagallo sabato 26 aprile

Cinzia e Miranda del Tempo Stretto invitano a un imperdibile evento, "A Cena con Luca Pappagallo" per le ore 20.30 di sabato 26 aprile. Questa serata unica sarà un'occasione straordinaria per gli amanti della buona cucina e fans del famoso chef per gustare alcuni suoi piatti. Ci sarà inoltre la possibilità di ottenere una dedica sul suo ultimo libro in una serata interamente dedicata al gusto e alla cultura.

Prima di cena alle 17.00, nella suggestiva cornice di piazza IV Novembre, Luca Pappagallo presenterà il suo ultimo libro in un dialogo ricco di aneddoti e curiosità condotto dal giornalista Claudio Porchia nell’ambito del Festival della Cucina con i fiori inserito nella manifestazione Fiordalbenga.

Il menù della serata del Tempo Stretto inizierà con un raffinato drink di benvenuto, preparato dalla barlady Ottavia Castellaro, e che sarà accompagnato da deliziose Ficattole farcite con finocchiona IGP, un perfetto equilibrio tra croccantezza e sapore.

Proseguendo, potrete gustare delle polpette di tonno e limone, servite con una maionese delicata alla begonia di RaveraBio. La freschezza del tonno e l'acidità della Begonia si fonderanno in un antipasto dal sapore unico.

Il piatto forte della serata sarà rappresentato dai Tortelli maremmani, un primo piatto fatto a mano, ripieni di prelibatezze locali, e accompagnati da un ragù di scampi. Come secondo piatto un gustoso Pesce spada alla mediterranea, cucinato con erbe aromatiche e ingredienti freschi, per rappresentare al meglio la filosofia culinaria dello chef Luca Pappagallo ricca di sapori intensi e colori vivaci.

Infine, per chiudere in dolcezza una deliziosa cheescake al limone.

Per valorizzare al meglio i piatti, la sommelier Miranda propone come vini in abbinamento il Vermentino “Lucumone” Maremma Toscana DOC dell'Azienda Fattoria Mantellassi e il Chianti DOCG “Castiglioni” dell'Azienda Frescobaldi.

Il prezzo è fissato in €50 (bevande escluse).

Per non perdere questo appuntamento speciale è consigliabile prenotare in anticipo. I posti sono limitati, quindi affrettati a contattare Cinzia al 392-6221924 o Miranda al 339-3054033.



L'Osteria del Tempo Stretto inserita fra i Ristoranti della Tavolozza si trova ad Albenga in Regione Rollo, 39.