Savona, lutto per la scomparsa dell'ex consigliere comunale Reginaldo Vignola

Savona in lutto per la scomparsa di Reginaldo Vignola all'età di 86 anni.

Nel 1963 iniziò a lavorare in Enel come impiegato tecnico ed era rimasto in servizio per 35 anni per poi andare in pensione nel 1994. Da lì poi la decisione di candidarsi come consigliere comunale, attività che svolge per 12 anni. In contemporanea aveva costituito e diretto l'associazione ANOLF dal 1994 al 2004 che cerca di aiutare i migranti e aveva seguito anche per circa sei anni tutta l'attività del senatore Giovanni "Nanni" Russo.

Fu anche sindacalista della Cisl e impegnato politicamente nel Pd, nel quale è stato anche presidente dell'assemblea savonese. Era stato anche presidente per 10 anni della Commissione consiliare per l'immigrazione.

A 18 anni era entrato in aeronautica dove aveva continuato gli studi e dove era in attesa di volare definitivamente al corso piloti nella scuola specialisti di Caserta (anni 1958/1962).

Il funerale è stato celebrato ieri nella chiesa parrocchiale di San Paolo a Savona.