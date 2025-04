Cosa ci insegnano le fiabe di Fior d’Albenga 2025: un viaggio tra fiori e valori

Le aiuole tematiche ispirate ai grandi classici dell’animazione dialogano con la natura selvaggia, raccontando storie di coraggio, amicizia, rispetto e meraviglia

Tappa a Fior d’Albenga 2025 questa settimana per la rubrica #ILBELLOCISALVERÀ.

C’è un filo sottile e potentissimo che lega le fiabe più amate alla forza gentile della natura. In questo periodo, questo legame sboccia tra i vicoli del centro storico di Albenga, dove le aiuole fiorite raccontano favole note e personaggi familiari, mescolando fantasia e verità, immaginazione e coscienza ecologica. Dal 12 aprile al 4 maggio, la città si trasforma in un “habitat” incantato. L’edizione 2025 della manifestazione più amata e attesa, punta l’attenzione sulla straordinaria bellezza e forza della natura, celebrando il tema “Habitat - Quando la natura diventa selvaggia”.

La bellezza floreale diventa così messaggera di valori e ogni aiuola è un invito a riflettere.

Madagascar – I Protagonisti (Piazza San Michele)

La forza dell’amicizia, della libertà e della scoperta di sé: Alex, Marty e compagni ci ricordano quanto sia prezioso ascoltare la propria natura. Come un fiore che non può crescere in gabbia.

Geometrie Selvagge – Euroflora (Piazza San Michele)

Una danza tra ordine e caos: la natura non è mai scontata. Qui l’estetica si fa riflessione sull’equilibrio tra creatività umana e forza selvatica.

I Pinguini di Madagascar (Largo Doria)

Realizzati dai ragazzi del Liceo Artistico G. Bruno, ci insegnano che anche i più piccoli e improbabili possono compiere grandi imprese. Come i semi, da cui nascono i più forti alberi.

Il Libro della Giungla (Piazza IV Novembre - A.G.E.S.C.I. Gruppo Albenga 5 )

L’educazione alla vita attraverso la natura, dove ogni animale è maestro. Mowgli cresce imparando il rispetto, il coraggio e l’amore per la sua “famiglia verde”.

Il mio vicino Totoro (Piazza IV Novembre – E.L.Fo.)

Un elogio alla lentezza, alla meraviglia e alla connessione spirituale con la natura. Totoro è l’anima gentile dei boschi, che cura e consola.

L’Ape Maia (Piazza Rossi - Istituto Comprensivo Albenga 2 scuola dell’Infanzia San Clemente )

La curiosità, la solidarietà e il senso del dovere: la piccola Maia ci ricorda l’importanza di ogni creatura nell’equilibrio dell’ambiente.

Bambi (Porta Molino - Mc Donald’s)

La fragilità e la forza della vita selvaggia: Bambi scopre il dolore e la bellezza del crescere, in una natura che è madre e maestra.

Alice nel Paese delle Meraviglie (Piazza San Domenico - Quartiere San Siro )

Un viaggio surreale che invita a guardare il mondo da prospettive nuove. Come i fiori, anche l’anima cresce se nutrita dalla fantasia.

Rio (Piazza Trincheri – Istituto Comprensivo Albenga 1 scuola primaria Don Barbera)

Difendere la biodiversità, lottare contro la gabbia del bracconaggio: Rio è un canto di libertà per tutte le specie a rischio.

I Pokémon (Piazza Trincheri – Panizza Giardini)

Energia, evoluzione e rispetto per la diversità: ogni Pokémon ha il suo potere, proprio come ogni pianta e fiore contribuisce all’armonia del giardino.

Il Re Leone (Piazza dei Leoni - Caritas Diocesana di Albenga-Imperia )

Il “cerchio della vita” ci parla di equilibrio, responsabilità e rinascita. Natura e destino camminano insieme, come Simba sulla roccia del tempo.

La cicala e la formica (Piazza del Popolo - Caffè Letterario Ai giardinetti)

Una lezione senza tempo sull’impegno e la saggezza della natura: ogni stagione ha il suo ruolo, ogni gesto la sua conseguenza.

Oceania (Piazza Torlaro – IIS Giancardi-Galilei-Aicardi)

Il richiamo del mare e il rispetto per la Terra: Vaiana insegna il coraggio di andare oltre, per ritrovare l’armonia perduta.

Un “percorso emozionale”, che ci invita a riscoprire la natura come luogo dell’anima, dell’infanzia e del futuro. Perché, tra una margherita e un cartone animato, può nascere un nuovo sguardo sul mondo e può essere raccontato ai bambini.

#ILBELLOCISALVERÀ