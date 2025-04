Papa Francesco morto, il dolore di Russell Crowe: "Giornata triste per i fedeli"

(Adnkronos) -

Russell Crowe si unisce al dolore dei fedeli per la morte di Papa Francesco. L'attore neozelandese ha condiviso sul suo profilo social un ultimo saluto rivolto al Pontefice, scomparso oggi, lunedì 21 aprile, all'età di 88 anni.

Russell Crowe, l'attore Premio Oscar nel 2001, ha condiviso su X una foto di Roma, in cui si vede la Cupola di San Pietro, simbolo della basilica vaticana, e a corredo l'attore ha scritto: "Una bella giornata a Roma, ma una giornata triste per i fedeli. Riposa in pace Francis".

Il messaggio di Crowe conferma, ancora una volta, che il suo rapporto con la Capitale è strettissimo. Un legame che va avanti da diversi anni, in particolare da quando ha interpretato Massimo Decimo Meridio ne 'Il Gladiatore'.

“Sarò sempre al servizio di Roma”, aveva detto il 61enne quando il 14 ottobre del 2022 ha ricevuto, in Campidoglio, direttamente dal sindaco Roberto Gualtieri una targa con il quale gli è stata attribuita la speciale onorificenza di 'Ambasciatore di Roma nel mondo'.