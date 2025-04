Atp Madrid, la guida: dal calendario degli italiani al montepremi

(Adnkronos) - Oggi, martedì 22 aprile, comincia il Masters 1000 di Madrid, che si chiuderà con la finale in programma domenica 4 maggio. I migliori tennisti al mondo, ad eccezione di Jannik Sinner, entrato nell'ultimo mese di squalifica per il caso Clostebol, si ritroveranno sulla terra rossa della capitale spagnola prima di volare a Roma, agli Internazionali d'Italia.

Otto i tennisti italiani nel tabellone principale, a cui potrebbero aggiungersi gli atleti impegnati negli ultimi turni di qualificazione. Grande attesa per Carlos Alcaraz, sconfitto a sorpresa da Holger Rune a Barcellona e costretto a saltare per infortunio l'edizione 2024, poi vinta da Andrey Rublev, che ha battuto in finale il canadese Felix Auger-Aliassime.

In totale saranno otto gli italiani nel tabellone principale del Masters 1000 di Madrid. A guidare la spedizione azzurra ci sarà Lorenzo Musetti, che con la finale raggiunta a Montecarlo ha festeggiato il best ranking della carriera, arrivando in undicesima posizione. Presente anche Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Mattia Bellucci e Federico Cinà, che ha usufruito di una wild card.

Al primo turno Musetti se la vedrà con il vincente della sfida tra l'argentino Tomas Etcheverry e il serbo Hamad Medjedovic, mentre Berrettini affronterà uno tra gli statunitensi Learner Tien oppure Marcos Giron. Arnaldi se la vedrà con un qualificato, mentre Sonego affronterà il serbo Miomir Kecmanovic. Cobolli giocherà contro l'ungherese Fabian Maroszan, Darderi contro il francese Quentin Halys. Bellucci sarà impegnato con il bosniaco Damir Dzumhur, Cinà invece sfiderà un'altra wild card, il tennista di Hong Kong Coleman Wong.

Il Masters 1000 di Madrid mette in palio un montepremi complessivo di poco superiore agli otto milioni di euro. Al vincitore andranno 963.225 euro, al finalista 512.260. Per chi accede alla semifinale ci sono in palio 284.590 euro, mentre chi si ferma ai quarti di finale ne riceverà 161.995. Gli ottavi valgono 88.480 euro, il terzo turno 51.665, il secondo 30.225 mentre accedere al tabellone principale, e giocare quindi il primo turno, vale comunque 20.630 euro.

Il Masters 1000 di Madrid sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il torneo sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.