"Capolavori d'Impresa" a Savona: fra i protagonisti Giulia Vernazza

Anche Giulia Vernazza ha rinnovato quest'anno la sua partecipazione a "Capolavori d'Impresa", la mostra che ha messo in luce l'eccellenza imprenditoriale attraverso un approccio artistico rivoluzionario: la Drone&Art, combinazione di riprese dall'alto, elaborazioni digitali e storytelling visivo.

Ospite di Monica Brondi nelle sale dell'esposizione, nel Complesso Monumentale del Priamar di Savona, la responsabile di Vernazza Autogru ha delineato le caratteristiche della propria storia aziendale: "L'azienda nasce nel 1946, specializzandosi inizialmente nelle attività di sollevamento e trasporto. Di recente, l’azienda ha ampliato il proprio raggio d’azione aggiungendo una terza linea di business: la logistica, intesa in senso ampio e integrato. Nel 2020, Vernazza ha compiuto un passo strategico importante, investendo in un’area di ex crisi industriale, precisamente nell’ex centrale termoelettrica a carbone situata tra Vado Ligure e Quiliano. L’azienda ha acquisito questo compendio industriale di circa 300.000 metri quadrati con l’obiettivo di realizzare un polo logistico all’avanguardia. L’intento è quello di creare uno spazio in cui sia possibile ricevere merci, gestire spedizioni complesse — come carpenterie di grandi dimensioni — e organizzarne il trasporto secondo le esigenze del cliente, con un approccio personalizzato ed efficiente".

Prosegue Giulia Vernazza: "Uno dei motivi principali dell’acquisizione di quest’area è la sua posizione geografica strategica: situata nei comuni di Vado Ligure e Quiliano, a soli 1,5 km dal porto di Vado Ligure e a pochi chilometri in più da quello di Savona. Savona, inoltre, è ben collegata alla rete autostradale, grazie alla vicinanza allo svincolo tra l’A10 Genova–Ventimiglia e l’A6 Savona–Torino".

"Il sito logistico - conclude - dispone anche di un proprio raccordo ferroviario interno, attualmente in fase di manutenzione straordinaria, che sarà riattivato a breve, completando così una rete intermodale ideale per lo sviluppo di una logistica moderna e sostenibile.

L'esposizione ha presentato 26 realtà di spicco - comprendenti aziende, istituzioni, associazioni e operatori del settore logistico-portuale - interpretate con un linguaggio estetico che richiama il futurismo, offrendo una prospettiva inedita sul mondo industriale.

I contenuti video-grafici, creati con strumenti tecnologici innovativi, hanno permesso ai visitatori di vivere un'esperienza contemplativa ed emotiva della creatività industriale, elevando strutture, metodologie e filosofie aziendali a vere e proprie espressioni artistiche.