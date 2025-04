EA Sports down oggi 23 aprile, problemi e cosa succede

(Adnkronos) -

EA Sports down oggi, mercoledì 23 aprile. Alcuni utenti stanno riscontrando disservizi sulla piattaforma di diversi videogiochi sportivi prodotti dall'azienda. Stanno aumentando infatti le segnalazioni di difficoltà incontrate soprattutto la connessione ai server, quindi con l'aumento dei tempi di caricamento del gioco, e con la lentezza in diverse funzionalità del gioco stesso. "I server EA non sono al momento disponibili. Riprova più tardi", è la scritta che appare sullo schermo.

Il sito Downdetector, che registra le anomalie della rete, attorno alle 17.17 di oggi ha mostrato segnalazioni dei problemi, che per il momento sembrano arrivare, per quanto riguarda l'Italia, soprattutto da Roma e Milano.