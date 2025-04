Papa, Conte “Sempre tenacemente schierato contro ogni guerra”

ROMA (ITALPRESS) - "Papa Francesco lo ricordiamo con grande commozione per la passione e il coraggio con cui ha testimoniato la radicalità del messaggio evangelico, la sua portata rivoluzionaria ci sorprese sin dall'inizio, quando scelse, era la prima volta di un pontefice, di chiamarsi Francesco, per professare l'impegno contro la povertà, per la pace per preservare l'ambiente, custodire la nostra casa comune da tramandare alle nuove generazioni, ha onorato questa scelta ogni giorno, con grande forza d'animo. E' stato un Papa scomodo, si è sempre tenacemente schierato contro ogni guerra, contro i signori delle armi, a favore di tutte le vittime dei coflitti".

Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, intervenendo alla cerimonia di commemorazione di Papa Francesco, nell'aula di Montecitorio. "Ha sempre, estremamente, difeso i più fragili dagli indifferenza" ha aggiunto "perchè diceva : 'ai poveri di oggi non si perdona neppure la loro stessa povertà'".

-foto Ipa Agency -

