Il navigatore Lanzarotto Malocello protagonista di un convengo didattico a Lanzarote

Mercoledì scorso, 23 aprile, presso l'Hotel Lancelot di Arrecife, si è svolto un evento informativo e didattico, organizzato dall'Associazione degli Scrittori di Lanzarote e dall'Accademia delle Scienze, Ingegneria e Umanità di Lanzarote (ACIHL), incentrato sulla figura del navigatore italiano Lanzarotto Malocello, che nel 1312 riscoprì le Isole Canarie sbarcando a Lanzarote, isola che ancora oggi porta il suo nome.

L'evento, organizzato in occasione della Giornata internazionale del libro su iniziativa dell'Associazione degli scrittori di Lanzarote, si inserisce nell'accordo di collaborazione già esistente tra l'ACIHL e la Società Dante Alighieri delle Canarie, per promuovere e sviluppare ulteriormente gli scambi culturali tra Italia, Spagna e Canarie attraverso studi specifici, ricerche, convegni e l'organizzazione di eventi di carattere scientifico, storico e umanistico.