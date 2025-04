Juventus, infortunio per Vlahovic: quando torna

(Adnkronos) - L'infortunio di Dusan Vlahovic tiene in ansia la Juventus. Oggi, giovedì 24 aprile, il centravanti serbo si sottoporrà agli esami strumentali dopo essere stato sostituito nella partita contro il Parma, valida per la 33esima giornata di Serie A e persa dai bianconeri 1-0. L'attaccante ha avvertito un fastidio muscolare ed è stato sostituito al termine del primo tempo, con Tudor che ha inserito al suo posto Francisco Conceicao. "Dusan ha avuto un piccolo fastidio ed è uscito", ha confermato nel post partita ai microfoni di Dazn il tecnico bianconero. Ma quando tornerà Vlahovic?

Gli esami chiariranno le reali condizioni di Vlahovic, ma la speranza della Juventus è che il serbo si sia fermato in tempo per evitare problemi più seri. La sua presenza però è da considerare in dubbio per la prossima partita di campionato, in programma domenica 27 aprile contro il Monza, mentre Tudor farà di tutto per recuperarlo in vista dello scontro Champions contro il Bologna, fissato al Dall'Ara il prossimo 4 maggio.