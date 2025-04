Madrid, da Sonego a Bronzetti. Gli italiani in campo oggi e dove vederli

(Adnkronos) - I tennisti italiani scendono in campo a Madrid. Oggi, giovedì 24 aprile, saranno cinque gli azzurri impegnati nel Masters 1000, tra tabellone maschile e femminile. Ad aprire la giornata Mattia Bellucci, che sfiderà, al primo turno del torneo sulla terra rossa spagnola, il bosniaco Damir Dzumhur. Poi sarà il turno di Luciano Darderi contro il francese Quentin Halys e di Lorenzo Sonego con il serbo Miomir Kecmanovic.

A seguire Matteo Arnaldi giocherà contro il croato Borna Coric, mentre nel tabellone Wta Lucia Bronzetti, che ha già eliminato la giapponese Naomi Osaka nel primo turno, sfiderà la statunitense e numero cinque del mondo Madison Keys.

La sfida tra Bellucci e Dzumhur è in programma oggi, giovedì 24 aprile, per le 11. Darderi-Halys e Sonego-Kecmanovic invece inizieranno non prima delle 12.30, mentre Arnaldi affronterà Coric intorno alle 14. Il match tra Bronzetti e Keys invece è previsto per le 17 circa.

Le sfide degli azzurri, così come tutto il Masters 1000 di Madrid, saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il torneo sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.