Papa Francesco, San Pietro torna a riempirsi di fedeli per l'omaggio a Bergoglio - Video

(Adnkronos) - Un breve stop di un'ora e mezzo all'alba, poi di nuovo in fila per Papa Francesco. Continua anche oggi l'omaggio dei fedeli al Pontefice scomparso, con il Vaticano che da ieri ha registrato migliaia di presenze in piazza San Pietro tra i pellegrini rimasti in coda per tutta la notte. La Basilica ha riaperto le porte alle 7 come da programma dopo una pausa alle 5.30 e nuove, lunghe file iniziano ora a formarsi e la piazza a riempirsi.

Secondo i media vaticani, dalle 11 di ieri alle 8.30 di questa mattina, oltre 48mila persone hanno reso omaggio alla salma del Pontefice, 13mila i fedeli entrati a San Pietro dalla mezzanotte fino alla breve chiusura all'alba.

L'ostensione del corpo del Santo Padre continuerà fino alle 19 di domani, venerdì 25 aprile. Dalle 20, quindi, la chiusura della bara. Il rito - secondo quanto previsto nell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis e come ricordano i media vaticani - sarà presieduto dal cardinale Kevin Joseph Farrell, camerlengo di Santa Romana Chiesa.

Come riferito dall'Ufficio delle Celebrazioni liturgiche pontificie, prenderanno parte i cardinali Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio, Roger Michael Mahony, cardinale presbitero, Dominique Mamberti, cardinale protodiacono, Mauro Gambetti, arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano.

Presenti poi i cardinali Pietro Parolin, già Segretario di Stato, Baldassare Reina, vicario generale per la Diocesi di Roma, Konrad Krajewski, elemosiniere di Sua Santità; ancora, monsignor Edgar Peña Parra, sostituto della Segreteria di Stato, monsignor Ilson de Jesus Montanari, vice camerlengo di Santa Romana Chiesa, monsignor Leonardo Sapienza, reggente della Casa Pontificia, i canonici del Capitolo Vaticano, i penitenzieri minori vaticani ordinari, i segretari del Santo Padre e altre persone ammesse dal maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, monsignor Diego Ravelli. Tutti si troveranno per le ore 19.30 presso l’altare della Confessione.

Sabato 26 aprile, poi, al termine della Messa esequiale, il feretro del Pontefice sarà accompagnato nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore per la tumulazione. Sempre il camerlengo presiederà il rito previsto nell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis.