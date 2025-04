Pechino Express, prima corsa in Nepal: coppie si giocano la semifinale

(Adnkronos) - Ottava tappa di Pechino Express 2025 oggi, giovedì 24 aprile. È la prima corsa in Nepal, terzo e ultimo Paese nella rotta di quest’anno. Le cinque coppie rimaste in gara correranno – sotto la guida dal conduttore Costantino della Gherardesca con l’aiuto dell’inviato speciale Fru – per 430 chilometri in una tappa che mette in palio la semifinale.

Le coppie al via sono: i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le Sorelle Samanta e Debora Togni e le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà. Partiranno dalla valle di Katmandu, la capitale del Paese, per proseguire poi fino alla tappa intermedia di Bandipur, sede del Libro Rosso; traguardo finale sarà la città di Pokhara, la seconda per grandezza dopo la capitale.

Nella puntata - in onda alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go - le coppie affronteranno condizioni ambientali e climatiche assai diverse da quelle trovate fin qui tra Filippine e Thailandia, e si imbatteranno in un Paese caratterizzato da natura selvaggia e da un mosaico di etnie, culture e religioni diverse.