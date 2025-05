Taglio di alberature pericolanti: chiusura temporanea della Sp 18 “Alassio - Moglio - Testico”

Con ordinanza provinciale odierna , è stata disposta la chiusura temporanea al traffico della Strada Provinciale n. 18 “Alassio - Moglio - Testico” , al chilometro 1+200 nel Comune di Alassio , tra i civici n. 42 e 44 di Via Adelasia, per consentire un intervento riguardante il taglio di alberature pericolanti che potrebbero compromettere la sicurezza stradale e l’incolumità degli utenti. La chiusura si rende necessaria poiché, a causa della ridotta larghezza della carreggiata, non è possibile organizzare il transito neppure a senso unico alternato.

"Mi sono personalmente attivato immediatamente con la Provincia per ridurre il più possibile i disagi ai cittadini di Moglio e a tutti gli utenti della strada - afferma il sindaco Marco Melgrati -. Tenuto conto che i residenti stanno già subendo dei disagi a causa della chiusura della SP18 per il movimento franoso avvenuto in via Ottone I°, ho insistito particolarmente affinché venisse predisposta una riduzione degli orari di chiusura rispetto a quanto inizialmente previsto. Inoltre, per garantire maggiore sicurezza e tempi rapidi di intervento in caso di emergenza, ho richiesto che un presidio medico del 118 sia presente nella frazione di Moglio negli orari di chiusura della circolazione, con un'ambulanza già pronta sul posto, così da ridurre i tempi di intervento in caso di necessità".