Polizia di Stato, controlli straordinari durante il ponte del 25 Aprile: 260 persone identificate

In occasione del ponte della Liberazione appena trascorso, la Polizia di Stato ha potenziato i servizi di controllo del territorio in tutta la provincia, al fine di garantire ai cittadini e ai numerosi turisti che hanno raggiunto il litorale savonese di trascorrere questi giorni di festa in piena sicurezza.

Durante il ponte del 25 aprile sono stati effettuati controlli straordinari interforze, che si sono concentrati soprattutto nelle zone delle stazioni ferroviarie e presso i caselli autostradali di Savona e Albisola, punti strategici per l’ingresso e l’uscita dal territorio provinciale.

In particolare, è stato attuato un piano di controllo coordinato, con particolare attenzione ai pullman turistici diretti verso le spiagge della città, come stabilito in sede di riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto.

I controlli sono stati svolti attraverso dispositivi che hanno visto operare, oltre al personale della Questura, del Commissariato di Alassio, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Stradale di Savona e Albenga, anche personale della Guardia di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale di Savona e Loano, con le rispettive unità cinofile.

In totale sono state identificate 260 persone e controllati 19 pullman diretti verso le varie località della riviera; nella maggior parte dei casi si è trattato di pullman non turistici.

Nella circostanza, sono state segnalate alla Prefettura, ai sensi dell’art. 75 della Legge 309/90, due persone per possesso di sostanza stupefacente.

Diverse le violazioni al Codice della Strada contestate dalla Polizia Stradale ai caselli, tra le quali la guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

Questi servizi, che proseguiranno anche nei prossimi fine settimana, si aggiungono all’attività quotidiana di controllo del territorio realizzata dalle Forze dell’Ordine, dimostrando ancora una volta l’efficacia della stretta sinergia operativa sui temi della sicurezza, a beneficio di cittadini e turisti.