Savona, il giornalista Domenico Quirico presenta il libro "Le quattro Jihad. Lo scontro tra islam e Occidente da Napoleone a Hamas"

Martedì 29 aprile, alle ore 18, presso la Sala Rossa del Comune di Savona, si terrà un incontro con il giornalista Domenico Quirico, in occasione della presentazione del suo libro "Le quattro Jihad. Lo scontro tra islam e Occidente da Napoleone a Hamas" (Rizzoli). L'evento, organizzato dalla Libreria Ubik, vedrà la partecipazione di Mimmo Lombezzi, che introdurrà l'incontro.

Con uno stile avvincente e il rigore del grande giornalismo, Domenico Quirico (noto opinionista e inviato per La Stampa, in passato vittima di due sequestri in Libia e Siria) intreccia eventi e personaggi in un viaggio nel cuore di tenebra dell'estremismo, e insieme demolisce la distinzione fra buoni e cattivi tracciata dalla propaganda dell'uomo bianco, la «banale sceneggiatura di un film in cui il nostro eroe, emblema di civiltà e progresso, si scontra con un fanatico assassino», dimostrando come la guerra santa, in tutte le sue declinazioni, sia stata e continui a essere una forza che modella il destino del mondo.