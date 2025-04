Lazio-Parma 2-2, Ondrejka e Pedro: doppiette per il pareggio

(Adnkronos) -

Lazio e Parma pareggiano 2-2 nel posticipo del lunedì sera della 34/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico di Roma. Alla doppietta di Ondrejka, a segno al 3' e al 46', risponde quella di Pedro, in gol al 79' e all'84'. In classifica i biancocelesti sono in sesta posizione con 60 punti insieme alla Roma, i ducali salgono al 15° posto a quota 32 come il Verona.

Inizio choc di partita per i padroni di casa. Alla prima azione d'attacco gli ospiti passano in vantaggio, Valeri va via sulla sinistra, palla in mezzo per Ondrejka che con il destro la piazza nell'angolino e batte Mandas. Al 12' ancora gialloblù pericolosi con un tiro da fuori area di Sohm, sul quale Mandas si distende e blocca. La squadra di Baroni mantiene il possesso palla ma fa fatica a trovare sbocchi verso la porta avversaria.

La prima occasione per la Lazio arriva al 26', Dia scarica per Rovella che apre troppo l'interno e la palla sfila a lato. Alla mezz'ora tentativo dalla distanza di Castellanos, Suzuki para senza problemi. Poco dopo ci prova anche Zaccagni con una semi-rovesciata, palla decisamente fuori. Al 38' gol annullato a Castellanos per fuorigioco dell'attaccante argentino. La Lazio chiude la prima frazione all'attacco ma senza creare pericoli all'attente retroguardia ducale.

La ripresa si apre con il raddoppio dei crociati, al 1', ancora con Ondrejka. L'attaccante svedese si accentra da sinistra, poi vince un rimpallo e calcia immediatamente in porta mettendo la palla all'incrocio dei pali. Al 5' ammonito Castellanos per un'entrata in ritardo su un avversario. Al 9' giallo anche per il giovane difensore del Parma Leoni. Al 12' Baroni inserisce Pedro al posto di Dia.

Al quarto d'ora doppio cambio per Chivu, entrano Hernani e Djuric, escono Pellegrino e Bonny. Al 24' chance per Isaksen che entra in area tocca con l'esterno ma Suzuki gli sbarra la strada. Poco dopo ci prova Pedro con un tiro dalla lunga distanza che non inquadra la porta. Al 27'. 5 sostituzioni, per gli ospiti escono Ondrejka e Hainaut, entrano Man e Balogh, per i padroni di casa fuori Isaksen, Rovella e Zaccagni, dentro Noslin, Tchaouna e Vecino. Appena entrato Man va vicino al tris con un sinistro da dentro l'area: Mandas alza oltre la traversa.

Alla mezz'ora giallo per Hernani che commette fallo su Pedro. Al 34' la Lazio accorcia le distanze: Tchaouna colpisce al volo da centro area, Suzuki respinge, Pedro si avventa sulla palla e scaraventa in rete. Al 36' ammonizione per Djuric per un fallo a metà campo. Al 39' la Lazio riequilibra il match, ancora grazie a Pedro. Pellegrini raccoglie appena fuori area sulla sinistra, pennella in mezzo un cross morbido, Pedro di testa fa 2-2. Al 41' la squadra di casa vicina al sorpasso con un tiro di Guendouzi sul quale di supera Suzuki. Al 3' di recupero il Parma spreca il gol vittoria con Man che va in campo aperto ma poi mette fuori la conclusione a tu per tu con Mandas. Sipario.