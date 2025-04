Roma, ragazza precipita da settimo piano edificio abbandonato e muore

(Adnkronos) - Indagini della polizia sono in corso sul caso della ragazza di 19 anni, morta dopo essere precipitata dal settimo piano di un edificio abbandonato, l'ex Molino, in via del Pescaccio a Roma. E' accaduto sabato scorso e i poliziotti sono intervenuti dopo una segnalazione.

Da una prima ricostruzione, un'amica della ragazza ha raccontato che si erano recate all'ex Molino per svago e che la 19enne, mentre si trovavano al settimo piano, era precipitata nel vuoto cadendo in una feritoia. Il corpo della giovane è stato recuperato con l'ausilio dei vigili del fuoco. Sulla vicenda proseguono gli accertamenti del commissariato di polizia Monteverde.