Basket Andora conquista il primo posto nel girone Under 13 JrNBA: una stagione da imbattuti

A pochi anni dalla sua costituzione, l’ASD Basket Andora ha scritto una bella pagina per la pallacanestro andorese. Rimasta assente dai campionati giovanili, con l’eccezione del settore Minibasket, al loro primo anno di competizione ufficiale FIP, i ragazzi hanno dominato il loro girone (A - da Loano a Ventimiglia), vincendo tutte le 18 partite del campionato Under 13 JrNBA organizzato dalla Federazione in collaborazione con l’NBA (National Basketball Association).

Un’impresa straordinaria che ha permesso ai giovani atleti andoresi (che in questa stagione sportiva giocano con nome e divisa dei Minnesota Timberwolves) di accedere alle fasi playoff con grande entusiasmo e determinazione.

I ragazzi, nati tra il 2012 e il 2014, hanno dimostrato un talento sorprendente ed un grande spirito di squadra. La vittoria è stata il risultato di tanto impegno, allenamenti intensi ed una forte passione per il gioco trasmessa prima dall’allenatrice del minibasket Elisabetta Tomati e poi dall’attuale Coach, l’esperto Fulvio Bracco.

La società e i genitori sono orgogliosi di questi giovani cestisti, che con dedizione e lavoro di squadra hanno dimostrato che si possono raggiungere grandi traguardi. La vittoria del Basket Andora rappresenta anche la conferma di come la pallacanestro possa essere uno strumento di crescita e di unione tra i giovani.

Ora, con l’accesso alle fasi playoff, il sogno continua e l’entusiasmo fra i giocatori è alle stelle.

"È una grande emozione! – dichiara Il presidente Gianluca Sardiello - vedere questi ragazzi di 11, 12 e 13 anni vincere il loro girone senza perdere nemmeno una partita è qualcosa di fantastico! Sono molto orgoglioso di loro e del lavoro fatto da tutta la dirigenza, composta da un gruppo di persone che si sta impegnando seriamente per far crescere questa società. Il nostro segreto? E’ un mix tra passione, impegno e tanta voglia di migliorarsi fin dal primo ritrovo della squadra a settembre. Questi ragazzi sono molto uniti e si sostengono a vicenda, fattori che fanno la differenza. Speriamo che queste ripetute vittorie, culminate con il primo posto nel Girone possano ispirare altri bambini ad avvicinarsi a questo fantastico sport. Ora ci concentriamo sulle fasi playoff che si disputeranno fra il 4 e l’11 maggio. Vogliamo che questi ragazzi continuino a crescere e divertirsi, indipendentemente dal risultato. La cosa più importante è il percorso e l’esperienza che stanno vivendo".