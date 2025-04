Come comprare Fantasy Pepe. Guida all’acquisto della nuova meme coin da tenere d’occhio

Fantasy Pepe è una nuova criptovaluta in rapida ascesa, posizionata tra i progetti più chiacchierati del settore delle meme coin. La struttura del progetto si basa su una prevendita a tempo determinato, articolata in più round che vedono aumentare progressivamente il prezzo del token FEPE.

Acquistare questa criptovaluta in fase di ICO potrebbe offrire un vantaggio economico notevole, ma il processo d’acquisto differisce leggermente da quello tipico dei token già quotati sugli exchange tradizionali.

Per questa ragione, è fondamentale seguire attentamente ogni passaggio: dalla creazione di un wallet digitale compatibile, alla connessione al sito ufficiale del progetto, fino alla selezione del metodo di pagamento e alla conferma finale della transazione. Di seguito, una guida completa su come partecipare alla presale in modo sicuro.

Creare e configurare un wallet digitale compatibile

Il primo passo per prendere parte alla prevendita di Fantasy Pepe consiste nella configurazione di un wallet crypto compatibile con la rete Ethereum. Questa operazione è essenziale per ricevere, conservare e successivamente riscattare i token acquistati.

Tra le opzioni più affidabili si segnalano Best Wallet e MetaMask. In particolare, Best Wallet include una sezione chiamata “Upcoming Tokens”, in cui è possibile accedere in maniera diretta e semplice alle migliori crypto emergenti in circolazione, tra cui Fantasy Pepe.

In alternativa, anche MetaMask è generalmente un’opzione molto utilizzata nella community dei crypto investors.

Collegare il wallet al sito ufficiale della prevendita

Una volta configurato il wallet, è necessario stabilire una connessione diretta con la piattaforma della prevendita.

Questa operazione avviene esclusivamente tramite il sito ufficiale di Fantasy Pepe, accessibile da browser.

A partire dalla homepage, è sufficiente cliccare sul pulsante “Buy FEPE” o “Join Presale” per essere reindirizzati alla sezione dedicata all’acquisto. Da qui, si seleziona “Connect Wallet” e si sceglie il tipo di wallet utilizzato dal menu a tendina.

Dopodiché, la piattaforma invierà una richiesta di connessione da confermare all’interno dell’applicazione del wallet. Il successo della procedura sarà indicato dalla visualizzazione dell’indirizzo pubblico del wallet sulla pagina della prevendita.

Prima di procedere è fondamentale verificare che la rete selezionata sia Ethereum, altrimenti l’operazione non verrà portata a termine correttamente. Inoltre, è importante prestare attenzione anche all’URL del sito: è consigliabile accertarsi di essere sul dominio corretto per evitare truffe o tentativi di phishing. Solo dopo questa verifica è possibile passare alla fase di acquisto.

Selezionare il metodo di pagamento e calcolare l'importo

In generale, la prevendita di Fantasy Pepe offre una varietà di metodi di pagamento per agevolare gli investitori.

Tra le opzioni disponibili figurano Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Tether (USDT), USD Coin (USDC) e persino carte di credito o debito. Questa flessibilità consente di partecipare utilizzando le criptovalute più comuni, oppure ricorrere a sistemi di pagamento più tradizionali.

Una volta connesso il wallet, l’utente può scegliere il token con cui desidera completare la transazione.

Il sistema calcola automaticamente la quantità di token in base all’importo inserito, offrendo un’anteprima del totale che si riceverà. Questa funzione consente una gestione trasparente e immediata del proprio investimento.

Finalizzare l’acquisto di FEPE

Una volta definito l’importo e selezionato il metodo di pagamento, non resta che finalizzare la transazione.

Il sistema mostrerà un riepilogo contenente la quantità di token da acquistare, le eventuali commissioni previste e il valore complessivo della transazione. Dopo aver verificato attentamente i dati, sarà necessario confermare l’operazione direttamente dal proprio wallet.

In generale, l’elaborazione della transazione sulla blockchain Ethereum richiede solitamente pochi secondi, ma in alcuni casi può impiegare fino a mezzo minuto. Al termine, la pagina mostrerà un messaggio di conferma dell’acquisto.

Tuttavia, i token acquistati non saranno immediatamente disponibili: sarà possibile riscattarli solo al termine della fase di prevendita, prevista con una durata di 90 giorni.

In ogni caso, durante questo periodo di detenzione di token è possibile amplificare la propria esposizione su questa crypto grazie all’operazione di staking, che attualmente prevede rendimenti molto vantaggiosi.

Inoltre, il prezzo di vendita viene incrementato ogni tre giorni, incentivando così una partecipazione anticipata. Questa fase finale chiude il processo d’acquisto e consente agli acquirenti di monitorare l’andamento del progetto in attesa della distribuzione ufficiale dei token.

In generale, il progetto ha attirato l’attenzione di molti esperti del mondo crypto, coinvolgendo anche diversi influencer e youtuber famosi che hanno parlato delle potenzialità di FEPE.

Di conseguenza, Fantasy Pepe potrebbe essere considerato come la prossima meme coin pronta ad esplodere, e potrebbe cavalcare l’onda di un trend rialzista delle meme coin sia durante la fase di presale che dopo il lancio ufficiale.

Sito Web | X | Telegram

















Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner come da accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate ad un pubblico maggiorenne.