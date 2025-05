Asl2 Savonese cerca anche medici in pensione per abbattere le liste d’attesa degli ecodoppler

Sono sempre le liste d'attesa uno dei punti deboli della sanità e, per abbattere le liste d’attesa nel settore diagnostico, l’Asl2 Savonese ha pubblicato un bando per l’assunzione di un medico con partita Iva, anche tra professionisti in pensione, per potenziare il servizio degli esami ecocolordoppler vascolari.

Il progetto,prevede l'assegnazione di un incarico libero professionale alla la Struttura Complessa di Medicina Interna 1 Levante, dell'ospedale San Paolo. Il medico selezionato sarà chiamato a eseguire ecocolordoppler vascolari, sia venosi che arteriosi, in ambito ambulatoriale.

L’attività consisterà in un impegno medio di 4 ore settimanali, distribuite su due accessi, con un totale previsto di 8 esami alla settimana.

Considerate le difficoltà a trovare medici per coprire il servizio, l’Asl2 ha aperto la selezione anche ai medici in pensione, con partita Iva, in una sanità segnata da carenze di organico.