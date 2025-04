Nuovo inizio per Chiara Ferragni, ora è azionista di maggioranza del suo brand

(Adnkronos) -

Chiara Ferragni è diventata azionista di maggioranza del suo brand. Un nuovo inizio e un "punto da cui ripartire" che racconta la stessa imprenditrice sui propri canali social: da ora il 99% di Chiara Ferragni Brand è suo.

"Non è solo una questione di quote o di percentuali: è un inizio", scrive su Instagram. "Questa decisione è un passo concreto. È la scelta di rimettere le mani sulla mia storia, senza delegare, senza più fare finta che tutto vada bene quando non va. È assumersi il peso e la bellezza di guidare, decidere, cambiare. È essere libera per la prima volta - continua - nel portare avanti il mio brand e il mio nome".

Dopo il 'Pandoro-gate' un nuovo capitolo. Chiara Ferragni spiega che non vuole "raccontare una favola, le favole non esistono" ma che sa di stare provando "a costruire qualcosa di nuovo. Con fatica, lucidità e responsabilità". Ai suoi follower promette che non "racconterò una rinascita perfetta, quella non sto riuscendo a viverla nemmeno io. Vi racconterò la realtà: fatta di alti e bassi, imperfetta, mia. E questo è l'unico punto da cui ripartire".