Alassio, il concorso “Shopping col Sorriso” si avvicina al gran finale: ultimi giorni per partecipare. Il 10 maggio la grande festa

Il concorso “Shopping col Sorriso”, organizzato dal Consorzio “Alassio un Mare di Shopping” in collaborazione con l’Assessorato al Commercio del Comune di Alassio, entra nella sua fase più intensa e coinvolgente.

Dopo due settimane di grande partecipazione, con numerose cartoline già imbucate nelle urne posizionate in Piazza Matteotti e in via Diaz angolo via Roma, si avvicina il momento del gran finale di questa iniziativa giunta alla sua seconda edizione. Un'iniziativa che premia la cortesia e l'accoglienza che le attività commerciali alassine dedicano ai loro clienti e al tempo stesso intende ringraziare i cittadini e i visitatori che, con i loro acquisti, sostengono l’economia locale.

Fino a domenica 4 maggio c'è ancora tempo per partecipare al concorso: chi effettua un acquisto minimo di 50 euro in un'unica giornata presso le attività commerciali alassine aderenti riceve una cartolina che, imbucata nelle apposite urne sopra citate, permette non solo di partecipare all’estrazione del premio finale - una medaglia d’oro raffigurante i celebri innamorati del Muretto e una cena per due persone in un locale di Alassio – e anche di votare l’attività commerciale che maggiormente si distingue per gentilezza e sorriso nell’accoglienza.

L’estrazione della cartolina vincente avverrà il 6 maggio, mentre il momento culminante dell’iniziativa sarà la serata conclusiva di sabato 10 maggio alle ore 21, nei giardini di Piazza della Libertà, davanti al Palazzo Comunale. Durante la serata, a ingresso libero, verranno premiati sia il fortunato vincitore sia l’attività più votata dal pubblico. Quest'ultima riceverà la simbolica fascia di Campione dello Shopping col Sorriso, col passaggio di consegne che coinvolgerà la Trattoria L’Astigiana, premiata lo scorso anno. A rendere ancora più speciale l’evento sarà l’esibizione dell'attrice comica, cantante e performer Giulia Musso, che con il suo stile ironico e coinvolgente porterà sul palco uno spettacolo ispirato al suo celebre brano Welcome to Liguria, che gioca sui cliché dell'accoglienza ligure.