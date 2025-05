Bikers e convivenza, un lettore: "Finalborgo è cambiata, convivenza non di facile soluzione ma si può trovare con buona volontà"

Riceviamo e pubblichiamo questa riflessione da un lettore.

"Probabilmente non ci rendiamo conto che l'identità di Finalborgo in questi ultimi anni è visibilmente cambiata. L'afflusso del turismo dei "bikers" ha contribuito in maniera esponenziale a questa deriva e logicamente la convivenza con gli abitanti risulta un po' complicata".

"Devo però manifestare la mia delusione con la precedente Amministrazione che nel periodo della sua presenza ha ben poco fatto per risolvere questo problema. È difficile accontentare tutti ma perlomeno, ad oggi, la nuova giunta ci sta provando, suscitando i malumori di alcuni ma anche gli apprezzamenti di altri".

"Il borgo va vissuto sempre non solo quando si prendono iniziative, discutibili o meno".

"Ho gareggiato nel mondo, in altre capitali dell'outdoor, e vi garantisco che il problema è presente e difficilmente risolvibile ma questo non toglie che, con un po' di buona volontà e lasciando da parte i soliti "mugugni" classici di chi non fa, verremo a capo della situazione".

Danilo Basso Finalborghese