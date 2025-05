Meditaggiasca 2025, il cuore del gusto ligure batte a Taggia: “Una vetrina che racconta chi siamo” (Foto e video)

È partita con grande entusiasmo la dodicesima edizione di Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea, inaugurata ufficialmente questa mattina nel centro storico di Taggia. Una folla numerosa ha fatto da cornice al taglio del nastro, che ha visto la presenza delle principali istituzioni locali e regionali, a testimonianza dell’importanza strategica della manifestazione per la promozione dell’enogastronomia e delle tradizioni liguri.

A rappresentare il Comune c’erano il vicesindaco Espedito Longobardi, l’assessore al Turismo Barbara Dumarte e la consigliera comunale e regionale Chiara Cerri. Tra le autorità intervenute, il prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo, il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana, l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, il senatore Gianni Berrino e il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi.

"Meditaggiasca sta diventando sempre più grande, grazie anche ai comuni del comprensorio - ha affermato Chiara Cerri - Noi vogliamo che le eccellenze del nostro territorio, e quindi della Valle Argentina, vengano messe in mostra e apprezzate dai nostri turisti".

Dello stesso avviso il vicesindaco Espedito Longobardi: "Taggia punta molto su questo appuntamento. Meditaggiasca è una vetrina per tutto il territorio della Valle Argentina e per le nostre attività commerciali".

"Ormai Meditaggiasca è un punto di riferimento per quelle che sono le eccellenze del territorio", ha dichiarato il vicepresidente della Regione Liguria, Alessandro Piana. "Il plauso maggiore credo che vada fatto ai nostri produttori, complimenti a loro".

"Questo è un evento consolidato in una location splendida. Grande entusiasmo fra le attività del territorio e gli espositori della Valle Argentina, la strada è quella giusta: bisogna continuare così", ha dichiarato Enrico Lupi.

"Roma vicino a Taggia e a Meditaggiasca? Dobbiamo fare in modo che lo diventi ancora di più. Questa è una manifestazione molto importante. Qui l'olio d'oliva trova il suo fondamento", sono invece le parole del senatore Gianni Berrino.

Grande attesa anche per la presenza dello chef e star del web Luca Pappagallo, ospite d’eccezione dell’edizione 2024. Lo “chef di casa” più amato d’Italia, con oltre 3 milioni di follower sui social, sarà protagonista nel pomeriggio (ore 16.00 in piazza Cavour) con un cooking show dedicato ai sapori della tradizione, ispirato al suo libro “La nostra cucina di casa”.

"Questo pomeriggio farò un piatto mio, una pasta che ha origini nella Maremma, luogo dove sono nato. Si chiama pasta alla Buttera. Il bello di questo piatto è che si può adattare in ogni luogo e oggi utilizzerò tutti ingredienti del territorio, come la salsiccia di Ceriana, l'olio e le olive di Taggia", ha affermato lo chef Pappagallo.

La manifestazione si svilupperà per tutto il weekend tra piazza Cavour e via Soleri, cuore del borgo tra i più belli d’Italia, con un ricco programma di eventi: incontri tematici, spettacoli, laboratori per bambini (come i giri sui pony) e momenti di confronto sulla sostenibilità e le filiere locali. Il progetto “Filiera Locale: insieme per un futuro sostenibile”, promosso dalla Camera di Commercio con il GAL Riviera dei Fiori, animerà un elegante salotto nel centro storico, con interviste ai protagonisti del settore agroalimentare.

Protagoniste indiscusse saranno ovviamente le eccellenze del territorio: l’oliva taggiasca, l’olio extravergine d’oliva, il Moscatello di Taggia, ma anche il design dei prodotti locali e le esperienze culinarie delle Valli Argentina e Armea. All’edizione di quest'anno partecipano i Comuni di Badalucco, Bajardo, Ceriana, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Taggia, Triora, Castellaro, Pompeiana e Terzorio, a conferma di un progetto sempre più condiviso e radicato.

Tra le collaborazioni, confermate anche quelle con la Fondazione Maria Caterina Pizzio e Alberto Rovera e con il CesVin, centro studi sulla storia della vite e del vino, che arricchiranno la proposta culturale della manifestazione.

Meditaggiasca 2024 è ufficialmente iniziata: due giornate all’insegna dei sapori autentici, della cultura locale e della bellezza di un territorio che continua a raccontarsi con orgoglio e passione.