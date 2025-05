"Varazze Si-Cura": commercianti formati per salvare vite

La Croce Rossa di Varazze, in collaborazione con il Comune di Varazze e Confcommercio Varazze, ha avviato un importante progetto dedicato alla sicurezza della comunità. L’obiettivo è formare chi vive quotidianamente il territorio – come i commercianti – affinché possa diventare un primo anello fondamentale nella catena del soccorso, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza e dei soccorsi avanzati.

Saranno organizzate tre sessioni gratuite di formazione BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), durante le quali verranno insegnate le manovre di rianimazione cardiopolmonare, l’utilizzo del defibrillatore (DAE) e le tecniche di disostruzione delle vie aeree. Il corso ha la durata di un solo incontro e, al termine, verrà rilasciato un attestato ufficiale, valido due anni e riconosciuto anche da ALISA.

È possibile scegliere una delle seguenti date: lunedì 12 maggio dalle 20:00 alle 23:00, lunedì 19 maggio dalle 20:00 alle 23:00 oppure lunedì 26 maggio dalle 17:00 alle 20:00. Tutti gli incontri si terranno presso la sede della Croce Rossa di Varazze, in zona Ekom.

Chi gestisce un’attività commerciale si trova spesso tra i primi a fronteggiare un’emergenza, soprattutto durante la stagione estiva, quando l’afflusso di persone aumenta sensibilmente. Per questo motivo, sapere come effettuare correttamente una chiamata al 112 e conoscere le manovre salvavita da attuare nei primi minuti può fare davvero la differenza.

Per iscriversi è sufficiente inviare una mail all’indirizzo ale.patane@icloud.com, indicando nome, cognome, codice fiscale e attività di riferimento. I dati raccolti serviranno anche per creare una mappatura aggiornata delle persone formate, distribuite in modo omogeneo sul territorio, così da rendere il progetto ancora più capillare ed efficace.

I posti disponibili sono complessivamente 65, suddivisi tra i tre incontri.

Il progetto “Varazze Si-Cura” prevede anche una mappatura e una maggiore visibilità dei defibrillatori già presenti sul territorio di Varazze, oltre all’implementazione del loro numero, individuando le zone più strategiche. La partecipazione al corso BLSD è gratuita per la categoria coinvolta.