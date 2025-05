Giorgio Locatelli: "Ho chiuso la mia locanda dopo 25 anni". I videomessaggi di Barbieri e Cannavacciuolo a Verissimo

(Adnkronos) -

Giorgio Locatelli è stato ospite oggi, sabato 3 maggio, a Verissimo. Il cuoco, giudice di Masterchef Italia, ha raccontato gli esordi della sua carriera nel mondo culinario, cominciati in un ristorante in Francia in cui Locatelli ha subito delle umiliazioni.

"In alcune cucine l'umiliazione fa parte del gioco, cercano in questo modo di insegnarti qualcosa. Grazie a questo ho capito che, per me, questo metodo è sbagliatissimo. È controproducente umiliare qualcuno". Un altro momento difficile della sua carriera? "Quando la mia locanda ha preso fuoco, è stato terribile. Da 600 coperti alla settimana mi sono ritrovato a non avere più nulla", ha ricordato il cuoco.

Locatelli è sposato da 30anni con Plaxy, che fa parte del suo stesso team di lavoro. Dal loro amore è nata Margherita, che soffre di tantissime allergie alimentari: "Le difficoltà non vengono solo per nuocere, ma ci hanno dato tante lezioni. Lei ci ha insegnato a fare molta più attenzione in cucina e per lei abbiamo sperimentato nuove combinazioni", ha raccontato Giorgio Locatelli nel salotto di Silvia Toffanin.

Il 31 dicembre scorso lo chef Giorgio Locatelli ha chiuso la sua 'Locanda' a Londra: "Ho chiuso la mia storica locanda dopo 25 anni. È stato molto triste chiudere quel capitolo, ma l'ultimo giorno avevamo tutti i tavoli full. E gli ultimi mesi sono stati incredibili, tutti volevano mangiare da noi un'ultima volta. Per me è importante cambiare ogni tanto".

Immancabili i videomessaggi da parte di Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo, i colleghi e amici di Masterchef Italia. "Simpatico, bello e l'amico che tutti vorrebbero", ha detto Cannavacciuolo. E, con ironia, lo ha rimproverato: "C'è un punto nero però... mangi il riso con il cucchiaio, Giorgio non si può sentire!". Barbieri ha ricordato invece i tempi passati, quando lui andava a mangiare nel ristorante di Locatelli, prima di ritrovarsi come colleghi a MasterChef.