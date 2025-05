Albenga rende omaggio ai Corpi Santi: solenne processione nel centro città

Stamattina si è svolta la processione per le vie del centro di Albenga, dedicata alle reliquie dei Corpi Santi: san Pietro, santa Faustina da Cagliari e san Calocero, martire ingauno per mano dei Romani, che per lungo tempo fu patrono della città.

Il corteo, preceduto dalla Banda Musicale “Giuseppe Verdi” e seguito dal parroco don Ivo Rimondo insieme alle autorità cittadine, si è snodato, dopo la messa delle 10:30, lungo via Enrico d’Aste, largo Doria, piazza del Popolo e viale Martiri della Libertà, per poi fare ritorno in Cattedrale.