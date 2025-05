Alassio celebra il Tricolore con gli studenti delle scuole elementari

Giovedì 8 maggio, ad Alassio, presso il Monumento ai Caduti in Piazza Largo Caduti Italiani nelle Missioni di Pace, si terrà la cerimonia “Promuoviamo il Tricolore”, organizzata, come da tradizione, dal Lions Club Alassio Baia del Sole in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Scolastiche del Comune di Alassio.

La manifestazione avrà inizio alle ore 10.25 con il ritrovo dei partecipanti, cui seguiranno i saluti istituzionali da parte del sindaco di Alassio, Marco Melgrati, del presidente del Lions Club Baia del Sole, Luca Russo, e del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Alassio, Sabina Poggio. Conduce la cerimonia il past governatore del Lions Club Baia del Sole, Gianni Carbone.

Si procederà quindi con la cerimonia dell’Alzabandiera, l’intervento degli studenti e la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti. A conclusione della cerimonia, verranno consegnati la Bandiera e una copia della Costituzione italiana agli studenti delle classi quinte elementari dell’Istituto Comprensivo di Alassio e dell’Istituto Don Bosco.

In caso di maltempo, l’iniziativa si svolgerà presso l’ex Chiesa Anglicana, con una formula appositamente dedicata per la cerimonia all’interno. La cittadinanza è invitata a partecipare a questa iniziativa che, attraverso il coinvolgimento diretto delle scuole, intende rafforzare il valore del Tricolore e il suo significato in un senso più ampio, coinvolgendo non solo le nuove generazioni, ma l’intera comunità.