Addio ad Aurora Canale, sindacalista di lungo corso ed ex consigliera comunale di Altare

La Val Bormida dà l’addio ad Aurora Canale, figura storica del sindacalismo e della vita civica locale. Moglie di Fausto Goslino, indimenticato calciatore e allenatore della Carcarese scomparso nel 2016, si è spenta all’età di 69 anni. Avrebbe compiuto 70 anni a luglio.

Stimata e benvoluta, ha vissuto tra Carcare e Altare, diventando un punto di riferimento per la comunità. Il suo impegno nella UIL provinciale è stato costante e appassionato: ha difeso i diritti dei lavoratori con competenza e dedizione, distinguendosi anche per la sua preparazione in ambito fiscale e pensionistico.

Accanto all’attività sindacale, ha ricoperto incarichi istituzionali nel Comune di Altare, facendo parte di due amministrazioni: quella guidata da Berruti e, successivamente, dell’attuale sindaco Roberto Briano, che la ricorda con affetto: "Una persona molto competente, sempre attenta e disponibile. Credo che abbia aiutato tutti fino all’ultimo giorno. Una donna di cuore, davvero speciale".

Anche l’Asd Carcarese ha voluto renderle omaggio con un messaggio carico di emozione. Aurora era coinvolta ogni anno nell’organizzazione del Memorial Fausto Goslino, torneo dedicato al marito: "Anche quest’anno stavamo organizzando con te il Memorial per il tuo amato Fausto, torneo a cui tenevi tantissimo. Ma oggi, all’improvviso, te ne sei andata. Speriamo che lassù vi siate ritrovati, e che possiate guardare insieme i bambini che il 24 maggio riempiranno il Corrent, giocando anche per voi. Riposa in pace, Aurora".