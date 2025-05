Albenga ospita il convegno "Clima in tilt, accendiamo le idee"

L’associazione di volontariato giovanile INTERACT Albenga, patrocinata dal Rotary, organizza un evento di grande rilevanza per il futuro del nostro pianeta: il convegno “Clima in tilt, accendiamo le idee”, in programma il 9 maggio alle ore 9.30 presso il Teatro Ambra di Albenga.

Il convegno, rivolto agli studenti delle scuole locali, sarà aperto anche alla cittadinanza, con 150 posti riservati al pubblico. Un’opportunità per approfondire il tema della crisi climatica e delle possibili soluzioni attraverso il contributo di esperti e professionisti di diversi settori.

I relatori dell’evento: Tommaso Perrone, giornalista e direttore di LifeGate, esperto di crisi climatica e delle strategie adottate dai governi; Leandro Olivieri, attivista che ha attraversato l’Italia in bicicletta, fermandosi per ripulire le spiagge, un’esperienza che condividerà con i partecipanti; Roberto Grossi, architetto e progettista di Finale Ligure, che illustrerà tecnologie innovative applicate nella riqualificazione del Parco di Varigotti; Alessandro Carnevale, artista e divulgatore, noto per la sua partecipazione al reality “Il Collegio”, che racconterà il ruolo dell’arte nella tutela ambientale; Università di Genova, con un intervento dedicato al progetto dell’isola Gallinara, analizzando le tecnologie impiegate e i risultati ottenuti.

Afferma l’assessore al Turismo Camilla Vio: “Il convegno ‘Clima in tilt, accendiamo le idee’ si inserisce e collega anche al progetto Liguria Tourism, volto a promuovere il turismo outdoor, con particolare attenzione al mare e alle attività legate alla natura. Parlare di ambiente e sostenibilità non è solo una necessità, ma un valore imprescindibile per la crescita del turismo responsabile. Il tema ambientale deve andare di pari passo con quello outdoor, perché il patrimonio naturale è la nostra ricchezza e la sua tutela è essenziale per garantire esperienze di qualità ai visitatori e alle future generazioni. Ringrazio INTERACT Albenga per aver organizzato un incontro così significativo e mi auguro che sia l’inizio di un percorso di crescita e riflessione collettiva su temi fondamentali per il nostro territorio.”

L’iniziativa punta a sensibilizzare le nuove generazioni e la comunità sul cambiamento climatico, offrendo un momento di confronto e riflessione su tematiche ambientali sempre più urgenti. Il futuro del pianeta dipende dalle scelte di oggi: accendiamo insieme le idee per un mondo più sostenibile.