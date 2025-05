Quiliano, il Consiglio comunale approva il rendiconto 2024

Il sindaco Nicola Isetta e il vice sindaco assessore alle Finanze Tiziana Bruzzone comunicano che, nell’ultimo Consiglio comunale, è stato approvato il rendiconto 2024, atto conclusivo della gestione dell’anno passato e momento di passaggio alla nuova Amministrazione. Il 2024 è stato un anno di transizione, frutto di un lavoro intensissimo i cui risultati sono stati riconosciuti con il voto dalla maggioranza dei cittadini quilianesi.

"Il Bilancio dell’esercizio 2024 si è chiuso con un risultato di amministrazione positivo. Il Revisore Unico dei Conti ha attestato che il Rendiconto corrisponde alle risultanze della gestione, esprimendo valutazioni positive sull’efficienza, la produttività e l’economicità dell’operato dell’Ente. Dagli indicatori emerge che, nonostante le numerose emergenze, l’attività gestionale è stata improntata a criteri di virtuosità, con una corretta tenuta dei conti e una puntuale erogazione dei servizi al territorio e alla comunità. Non sono mancati, inoltre, l’impegno e l’attenzione nel sostenere le categorie economiche e sociali in difficoltà. Grazie ai fondi provenienti da Stato e Regione, sono state finanziate molte opere pubbliche, continuando a monitorare attentamente entrate e spese di Bilancio per garantire la funzionalità dei cantieri e dei servizi in corso", commentano il primo cittadino Isetta e il vice sindaco Bruzzone. "Abbiamo dovuto affrontare una compressione della cassa, un fenomeno fisiologico a livello nazionale che coinvolge tutti i comuni impegnati in investimenti per le future generazioni. Anche a causa dei vincoli imposti dal Legislatore, che hanno complicato la gestione, si sono accantonate quote rilevanti di avanzo di amministrazione, adottando un atteggiamento prudente".

"Nel 2024 è proseguita l’attività di riscossione e recupero crediti, e in questi anni l’indebitamento dell’Ente si è notevolmente ridotto, grazie anche al fatto che non sono stati contratti mutui. In questo modo, si sono potute recuperare risorse da destinare alle spese correnti e ai servizi al territorio. La stagione di cantieri e opere pubbliche, avviata senza mutui e finanziata principalmente da fondi di Stato, Regione, U.E. e P.N.R.R., ha rappresentato un importante passo avanti rispetto al blocco totale degli investimenti precedenti".

Nel 2024, il Comune di Quiliano ha proseguito con diverse iniziative e progetti importanti. Tra questi, la gestione delle sedi temporanee per la scuola primaria Don Peluffo, a causa dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico finanziati dai fondi del P.N.R.R. Anche la scuola primaria Peressi è stata coinvolta in lavori di adeguamento sismico finanziati dagli stessi fondi. La presenza delle nuove sedi provvisorie ha richiesto un lavoro di riorganizzazione dei servizi Pedibus, Scuolabus e Refezione per garantire il miglior servizio possibile. È proseguito il graduale iter di revisione generale del Piano Comunale di Protezione civile, secondo le norme legislative.

"L’anno 2024 è stato caratterizzato da diverse sfide e opportunità. Gli eventi alluvionali di febbraio-marzo e ottobre 2024 hanno fortemente condizionato le attività e gli obiettivi del D.U.P. Nonostante ciò, il Comune ha continuato a lavorare su diversi fronti: variante al P.U.C.: sono proseguite le attività di verifica in funzione della richiesta formulata dalla Regione Liguria; tutela dell’ambiente e del territorio: si è mantenuta una puntuale attenzione rivolta alla protezione del territorio; progetto FSRU Golar Tundra: si è continuato a esprimere la contrarietà al progetto presentato, perseguendo l’obiettivo di tutela e difesa piena del territorio di Quiliano e dei suoi concittadini; nel 2024, Quiliano ha aderito al nuovo Patto dei Sindaci per il clima e l’energia, iniziando il lavoro conseguente; la digitalizzazione è stata accelerata, proseguendo il percorso iniziato negli anni precedenti; Quiliano ha consolidato il suo ruolo nel sistema portuale savonese, aprendo un rapporto nuovo e significativo con l’Autorità di sistema “Ports of Genoa” e con gli altri Comuni del sistema portuale; nel settore socioculturale, si sono potenziati i servizi per le famiglie e sviluppato politiche culturali e sociali mirate al benessere e alla crescita della comunità".

"Nel 2024 si è continuato a valorizzare l’immagine di Quiliano e a riconoscere il suo valore storico, amministrativo e sociale. Un risultato importante è stato raggiunto con la conclusione dell’iter amministrativo per l’ottenimento della Medaglia al Valor Militare per il ruolo svolto nella Resistenza. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 maggio 2024 ha completato l’esame istruttorio. Si è inoltre attuato il progetto co-finanziato dall’Unione Europea “Twinning In Community”, che ha consentito di recuperare e valorizzare i rapporti con il Comune di Ajdovščina (Slovenia). Questo progetto ha permesso uno scambio esperienziale tra i ragazzi delle due comunità. Nonostante il contesto nazionale e internazionale difficile, abbiamo lavorato per portare a casa risultati visibili e tangibili per la crescita e la vita della nostra comunità. Continueremo a lavorare per il bene di Quiliano e dei suoi cittadini", concludono Isetta e Bruzzone.