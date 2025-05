Savona rende omaggio a Renzo Aiolfi: un incontro per ricordare un protagonista della cultura cittadina

Sabato 17 maggio 2025, alle ore 16.30, nella Sala Rossa del Comune di Savona (corso Italia 19), si terrà l’incontro “Renzo Aiolfi (Savona, 1916 – 2000). Un ricordo”, con proiezione di immagini. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione “Renzo Aiolfi” di Savona, con il patrocinio del Comune di Savona e del Centro Internazionale d’Arte “Antinoo” di Roma. Interverranno come relatori la dottoressa Silvia Bottaro, il professor Giuseppe Milazzo e il professor Ferdinando Molteni. L’ingresso è libero.

Come spiega Silvia Bottaro, l’Associazione culturale e del paesaggio “Renzo Aiolfi”, nata nel 2003 a Savona, ha lo scopo di ricordare la figura di Aiolfi, uomo di cultura, direttore, storico e autentico “savonese”. Dal secondo dopoguerra al 1980, Aiolfi fu protagonista della scena culturale cittadina: riaprì il civico Teatro Chiabrera, di cui divenne direttore, e la Pinacoteca e il Museo civici nella storica sede di Palazzo Pozzobonello.

La città deve molto alla sua professionalità innovativa e al suo estro: Aiolfi salvò le principali collezioni della Pinacoteca e del Museo dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale, riaprì la Pinacoteca nel 1975 e inaugurò successivamente la Sala Ceramica, antesignana dell’attuale collezione ceramica savonese. Riaprì il Teatro Chiabrera, portandovi anche il mondo della scuola, e ideò indimenticabili estati al Priamar con festival folkloristici mondiali e rassegne jazz a Monturbano.

Aiolfi fu anche autore di importanti libri storici, come Savona nel Risorgimento e L’affondamento del Transylvania, attore, tenore, appassionato dicitore della Divina Commedia, ceramista, pittore e ciclista dilettante al Giro d’Italia. Fu assessore alla Cultura e alle Belle Arti del Comune di Savona fino al 1956 e protagonista di ritrovamenti archeologici al Priamar.

Non mancava di sorprendere anche in cucina: era un eccellente cuoco, talvolta a domicilio, e un raffinato degustatore, specialmente di ricette liguri, grazie anche alla collaborazione con il noto ristoratore savonese Ferrer. Uomo curioso, dal carattere forte e talvolta complesso, Aiolfi fu innamorato di Savona e dei giovani, ai quali seppe trasmettere passione e interesse per la cultura.