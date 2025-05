As Roma, la tentazione dei Friedkin sul nuovo allenatore: stupire come avvenne con Mou

(Adnkronos) - Sale l'attesa per l'annuncio del nuovo allenatore della Roma. Dan e Ryan Friedkin, i proprietari texani, stanno valutando i nomi che Claudio Ranieri e Florent Ghisolfi hanno messo sul tavolo. Una rosa ormai ristretta, con quotazioni che salgono o scendono, secondo l'approccio che si vuole preferire.

L'Adnkronos raccoglie in queste ore una suggestione che riporta chi lavora a stretto contatto, per affari diversi dal calcio, con i due imprenditori americani: "Non sottovalutate la tentazione di stupire un'altra volta, come avvenne con Josè Mourinho. Se ci fosse la possibilità di andare a prendere un top allenatore, Friedkin potrebbe fare un tentativo, anche al di fuori delle opzioni vagliate finora".

Sono parole che possono portare a Massimiliano Allegri, sicuramente un profilo più affermato rispetto a quelli di Cesc Fabregas e Francesco Farioli, tutti e due nomi accreditati di buone possibilità. Sono risalite le quotazioni di Gian Piero Gasperini, che nonostante le smentite sarebbe stato il più vicino a una chiusura delle trattative, mentre sono date in calo quelle di Stefano Pioli. Nel toto nomi, a vario titolo, anche Maurizio Sarri, Vincenzo Montella, Roberto Mancini e Vincenzo Italiano.

Si aggiunge, ora, anche l'ipotesi di un colpo a sorpresa. Se ci fossero le condizioni, se ci fosse la possibilità, e la qualificazione in Champions ne potrebbe aprire diverse, i Friedkin "potrebbero stupire ancora, per cancellare con il nome giusto gli errori fatti con l'esonero di Daniele De Rossi e l'ingaggio di Ivan Juric". Anche perché, dopo la straordinaria rimonta di Claudio Ranieri, l'eredità della panchina della Roma si è fatta più pesante. (Di Fabio Insenga)