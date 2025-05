Elezione nuovo Papa, via al Conclave: chi è il cardinale Marc Ouellet

(Adnkronos) - Grande candidato a diventare nuovo Papa durante il conclave del 2013, il cardinale canadese Marc Ouellet, 80 anni compiuti, quindi non elettore in conclave, anche quest'anno è considerato tra i papabili. È un prelato canadese in pensione che per oltre un decennio ha guidato il dicastero vaticano per i vescovi, l’organismo responsabile della selezione dei candidati per le sedi episcopali in tutto il mondo.

Cresciuto in una famiglia cattolica praticante ma non particolarmente devota in Quebec, e figlio di un agricoltore con sette fratelli, Marc Ouellet si è avvicinato alla fede cattolica durante l’adolescenza. Dopo aver frequentato l’Università Laval, ha intrapreso gli studi al Grand Séminaire di Montreal e ha conseguito una licenza in teologia all’Università di Montreal. Ordinato sacerdote nel 1968, ha servito in Canada per due anni, per poi insegnare per due anni in spagnolo a Bogotá, Colombia, dove è entrato nei Sulpiziani nel 1972.

Successivamente, è stato inviato a Roma, dove ha ottenuto una licenza in filosofia all’Università di San Tommaso d'Aquino (l'Angelicum) nel 1974, mentre studiava tedesco a Innsbruck, Austria. Dopo aver servito per un periodo in un seminario in Canada, è tornato a Roma e ha completato un dottorato in teologia dogmatica all’Università Gregoriana nel 1982. Nei successivi dodici anni, ha insegnato in seminari e ha ricoperto il ruolo di rettore in Colombia e a Montreal, fino a insegnare teologia all'Istituto Giovanni Paolo II per Studi sul Matrimonio e la Famiglia a Roma (1996-2002).

Nel 2001, Giovanni Paolo II ha consacrato Ouellet vescovo, e l’anno successivo lo ha nominato arcivescovo di Quebec e primate del Canada. Nel 2003, Ouellet è stato elevato al rango di cardinale e dal 2010 ha ricoperto il ruolo di prefetto della Congregazione per i Vescovi e presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina. Più recentemente, nel 2018, Papa Francesco lo ha elevato all'ordine dei cardinali-vescovi, equiparandolo in tutti i sensi ai cardinali che hanno il titolo di chiesa suburbicaria.

Il Cardinale Ouellet ha presentato la sua dimissione obbligatoria dalle sue posizioni curiali al raggiungimento dei 75 anni nel giugno 2019; la sua dimissione è stata respinta da Papa Francesco, che l’ha accettata tre anni e mezzo più tardi, il 30 gennaio 2023, specificando che ciò era dovuto al fatto che aveva raggiunto il "limite di età". Il 12 aprile dello stesso anno è stato sostituito come Prefetto del Dicastero per i Vescovi e Presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina.

Grande candidato al papato durante l'ultimo conclave, il cardinale Marc Ouellet è stato visto da molti come un potenziale papa, anche se nel 2013 ha dichiarato modestamente: “Non mi vedo a quel livello, proprio per niente.”

Prelato per lo più orientato in modo conservatore, ma con una visione post-conciliare e moderna che tende ad adattarsi ai tempi e ai papi, il suo episcopato si è forgiato attraverso l’ambiente secolare difficile del Quebec. Fervente difensore del celibato sacerdotale nel rito latino, è decisamente contrario all'ordinazione delle donne, ma favorevole a un ruolo maggiore per le donne nella Chiesa. Si oppone al 'matrimonio' tra persone dello stesso sesso e alla ridefinizione del matrimonio civile, ha lodato Humanae Vitae e ha concretamente supportato i migranti in difficoltà. Le sue opinioni sull'Islam sono moderate.

Il cardinale possiede una conoscenza approfondita dell’America Latina, avendo trascorso la prima metà degli anni ’70 e gran parte degli anni ’80 in Colombia – un background che gli ha permesso di stabilire buone relazioni con Papa Francesco, che conosceva prima della sua elezione al papato.

L’unità e la comunione (il suo motto episcopale è Ut Unum Sint – "Affinché siano uno") sono al centro della sua visione, così come l’Eucaristia, che egli considera non solo una celebrazione ma anche una “cultura” necessaria per mantenere l’equilibrio. È considerato un teologo di fama mondiale, ma ha mostrato incoerenze sulla questione dell’ammissione alla Comunione dei cattolici che vivono in unioni irregolari. È noto per essere un uomo di santità, trasparenza e umiltà, con una passione per la vita. Concede raramente interviste.

Ouellet predilige le liturgie solenni e desidera che queste siano incentrate sulla celebrazione di Dio, non sugli uomini. Ha supportato Summorum Pontificum e sembra essere aperto e favorevole all'uso della Forma Extraordinaria del Rito Romano. E' ampiamente conosciuto come un prelato profondamente spirituale, con un grande senso di lealtà e un impegno a onorare la posizione che ricopre, un tratto in parte formato dalla sua passione giovanile per lo sport, in particolare l’hockey. Sebbene nutra un profondo amore per gli insegnamenti della Chiesa, non è considerato un dogmatico e possiede una calda affabilità che, secondo chi lo conosce, lo distingue come un vero pastore.