Gaza, Rackete (Left) svicola su Hamas - Video

(Adnkronos) - L’eurodeputata della Left Carola Rackete (indipendente, Germania), nota in Italia come ‘la Capitana’ dai tempi del governo Conte uno, evita di rispondere su un nodo politicamente molto delicato, ovvero se la Sinistra consideri o meno Hamas, i Fratelli Musulmani e le organizzazioni sunnite in generale come alleati politici nella lotta in sostegno alla causa palestinese. Interrogata a margine di una conferenza stampa a Strasburgo, Rackete richiama la risposta data poco prima dalla collega irlandese del Sinn Féin Lynn Boylan, la quale ha detto, a domanda precisa, che l’alleato della Sinistra è "il diritto internazionale", che è un modo per evitare di rispondere su una questione sensibile, non solo in Italia ma anche in vari Paesi europei. Rackete, pressata sulla questione, alla fine si allontana, sostenendo di non avere altro da aggiungere.