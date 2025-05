Conclave elegge il nuovo Papa, l'annuncio con l'habemus papam

(Adnkronos) - Eletto dal Conclave il nuovo Papa. Per la seconda volta consecutiva tocca a un cardinale francese, nel ruolo di protodiacono, pronunciare la formula solenne dell'elezione del Pontefice affacciandosi dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro. Ad annunciare il successore di Francesco, il cardinale francese Dominique Mamberti.

Nato a Marrakech nel 1952 e prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, è stato nominato protodiacono nel luglio 2024, succedendo al cardinale Renato Raffaele Martino, che aveva superato gli 80 anni.

Nel 2013 a pronunciare "Habemus Papam" seguito dal nome di Francesco fu il cardinale Jean-Louis Tauran. Tauran, affetto dal Parkinson, affrontò con voce incerta ma intensa il momento dell'annuncio. Il suo "Georgium Marium... qui sibi nomen imposuit Franciscum" è entrato nella storia: Jorge Maria Bergoglio è stato il primo Papa con questo nome e il primo gesuita sul trono di Pietro.

Il cardinale Mamberti, intorno alle 19, annuncerà quindi al mondo chi è il 267esimo Papa con la formula: 'Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam! Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum (nome di battesimo dell'eletto in accusativo latino), Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalem (cognome dell'eletto non tradotto in latino), qui sibi nomen imposuit (nome pontificale in accusativo o genitivo latino, seguito dall'eventuale numero ordinale)

Il testo è in parte ispirato al Vangelo di Luca (2,10-11[3]), che riporta le parole dell'angelo che annuncia ai pastori la nascita del Messia: "Non temete, ecco, vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore".