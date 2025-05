Il Papa americano, la 'profezia' di The Young Pope di Sorrentino

(Adnkronos) - Una 'profezia' che si avvera, Robert Francis Prevost (Leone XIV) è il primo Papa americano, e relativamente giovane. E i social ribattezzano subito 'The Young Pope', la serie televisiva di Paolo Sorrentino che racconta la storia di Lenny Belardo, un giovane pontefice americano salito al soglio pontificio con il nome di Pio XIII, come 'the new Simpson', viste le profezie attribuite al cartoon di Matt Groening.

La serie è nota per la sua regia particolare e per l'interpretazione di Jud Law nel ruolo del Papa. "Somiglia a me. Purtroppo non per quanto riguarda i tratti somatici", disse il regista raccontando il suo personaggio.