Internazionali Roma, da Paolini a Fognini: orari e dove vedere gli italiani in tv

Seconda giornata agli Internazionali d'Italia 2025. Oggi, giovedì 8 maggio, a Roma tornano in campo i tennisti azzurri, impegnati nei tabelloni principali Atp e Wta. Sul Centrale del Foro Italico apre Matteo Arnaldi, che sfiderà al primo turno lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Poi sarà la volta della sfida tra l'argentino Mariano Navone e Federico Cinà, da cui uscirà l'avversario di Jannik Sinner. Elisabetta Cocciaretto giocherà con la polacca, numero due del mondo, Iga Swiatek,.A seguire ecco il primo derby azzurro del torneo tra Luca Nardi e Flavio Cobolli.

Sul Centrale esordirà anche Jasmine Paolini, che se la vedrà con la neozelandese Lulu Sun, mentre Matteo Gigante affronterà il francese Arthur Rinderknech. Occhi puntati poi sulla sfida tra Mattia Bellucci e lo spagnolo Pedro Martinez, che scenderanno in campo mentre Fabio Fognini, alla sua ultima partecipazione agli Internazionali, giocherà contro il tennista di Gibilterra Jacob Fearnley. Il vincente affronterà, al secondo turno, Matteo Berrettini. A chiudere il match tra Lucia Bronzetti e Karolina Muchova.

Il match tra Arnaldi e Bautista Agut è in programma oggi, giovedì 8 maggio, alle ore 11. Per Cinà-Navone e Cocciaretto-Swiatek bisognerà attendere le 12.30 circa, a seguire sarà la volta di Paolini-Sun, del derby tra Nardi e Cobolli e di Gigante-Rinderknech.

Nel tardo pomeriggio, verso le 19, toccherà a Fognini, contro Fearnley, e a Bellucci, contro Martinez. A chiudere, verso le 20.30 circa Bronzetti-Muchova.

Tutti i match degli Internazionali d'Italia 2025, saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Sky Sport. Sarà possibile però vedere una partita del torneo anche in chiaro sulla Rai, che trasmetterà una sfida al giorno a partire dalle 19. Il Masters 1000 di Roma si potrà seguire anche in streming sull'app SkyGo, su NOW e, se trasmesso in chiaro, su RaiPlay.