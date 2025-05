Pechino Express 2025, vincono Juri Chechi e Antonio Rossi

(Adnkronos) -

I Medagliati sono i vincitori di Pechino Express 2025. Juri Chechi e Antonio Rossi trionfano nello show di Sky con il successo nella finale a cui hanno preso parte anche i Complici - Dolcenera e Gigi Campanile - e gli Estetici, vale a dire Giulio Berruti e Nicolò Maltese, che chiudono al terzo posto.

La coppia dei Medagliati sin dalla partenza di questa stagione era tra le favorite per la vittoria finalei. Nel corso della gara di Pechino Express, poi, non hanno deluso le aspettative, aggiudicandosi in diversi casi la prova immunità di metà gara (qualificandosi di diritto per la tappa successiva) o proprio la vittoria di tappa.

Grande soddisfazione anche per i secondi classificati, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, che dopo un’unione professionale e sentimentale che dura da 30 anni si sono a loro dire ulteriormente riscoperti anche durante le tappe di Pechino Express. Terzi classificati gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, amici da anni nella vita, che anche nella tappa conclusiva hanno dato il massimo e si son goduti il viaggio con l’atteggiamento scanzonato e curioso che li ha contraddistinti per tutta l’esperienza.

Per il rush finale, le tre coppie sono partite dalla Skywalk Tower di Katmandu, per poi proseguire in direzione delle tre affascinanti Durbar Square della valle, le piazze del Palazzo Reale, quelle di Katmandu, Patan e di Bhaktapur: un museo a cielo aperto caratterizzato da maestosi templi, pagode e santuari. Nelle vicinanze del Tempio induista di Pashupatinath, il più antico del Nepal, proprio dove si celebrano i riti funebri di cremazione sul fiume sacro Bagmati che permettono all’anima di reincarnarsi, è stato fissato il primo Tappeto Rosso della finale: qui Costantino della Gherardesca ha svelato la classifica fino a quel momento, sancendo quindi l’eliminazione di Berruti e Maltese, medaglia di bronzo di questa edizione.

Quindi è iniziata la finalissima Medagliati vs. Complici: un unico obiettivo per loro, saltare per primi sul Tappeto Rosso del traguardo finale fissato al grandioso Tempio di Uma Maheshwor dove, sullo sfondo di una spettacolare danza cadenzata dall’incessante rullo dei tamburi, è arrivato il verdetto finale: il trionfo di Jury Chechi e Antonio Rossi, l’ennesimo trionfo in due carriere davvero leggendarie, Medagliati (d’oro) per sempre.